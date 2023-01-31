Хоккеисты из ДНР играют на первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до 12 лет

Хоккеисты из ДНР играют на детском турнире в Волгоградской области.

С 30 января по 2 февраля хоккейная команда «Донецк» ДЮСШ №7 принимает участие во втором этапе первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по хоккею среди юношей до 12 лет, рассказали в пресс-службе Русского центра.

Турнир проходит на ледовой арене «Волжский» при содействии Федерации хоккея России.

Соперники хоккеистов из ДНР – спортсмены из Сочи, Ставрополя, Волгограда, Волжского, Симферополя и Ростова-на-Дону.