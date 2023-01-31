Хоккеисты из ДНР играют на первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до 12 лет

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Хоккеисты из ДНР играют на детском турнире в Волгоградской области.

С 30 января по 2 февраля хоккейная команда «Донецк» ДЮСШ №7 принимает участие во втором этапе первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по хоккею среди юношей до 12 лет, рассказали в пресс-службе Русского центра.

Турнир проходит на ледовой арене «Волжский» при содействии Федерации хоккея России.

Соперники хоккеистов из ДНР – спортсмены из Сочи, Ставрополя, Волгограда, Волжского, Симферополя и Ростова-на-Дону.

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5 комментариев

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Иван Буренков
И хорошо, что дети имеют возможность играть!
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Сидни Кросби 2
Ответ Сидни Кросби 2
А не чудаковатые самодельные законы,у тебя принимают только англасаксоны,которые легиризуют уже животных,если вдруг чудик ощущает себя животным.
Что за предатели,тут минусуют.
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Сидни Кросби 2
Ответ Iuasamotu
Чиновники играют с огнём, ибо ИИХФ не признаёт чудаковатые самодельные российские законы и считает Донбасс территорией Украины
А не чудаковатые самодельные законы,у тебя принимают только англасаксоны,которые легиризуют уже животных,если вдруг чудик ощущает себя животным.
+5
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+2
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viktorpavlov70
Ответ Iuasamotu
Чиновники играют с огнём, ибо ИИХФ не признаёт чудаковатые самодельные российские законы и считает Донбасс территорией Украины
Вот и посмотрим кто и с чем играет. ИИХФ это не ФИФА.
+1
-1
0
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Iuasamotu
Чиновники играют с огнём, ибо ИИХФ не признаёт чудаковатые самодельные российские законы и считает Донбасс территорией Украины
+3
-10
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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