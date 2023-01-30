Юный хоккеист ударился головой об лед после подножки от арбитра в матче открытого чемпионата Москвы
Хоккеист ударился головой об лед после подножки от арбитра.
Матч «Армада» – «Северная Звезда» на открытом чемпионате Москвы среди команд 2006 года рождения был приостановлен из-за драки в середине третьего периода.
Судьи попытались разнять игроков. Один из арбитров вывел хоккеиста из группы дерущихся и поставил ему подножку. Как сообщает «Р-Спорт», в результате подросток, на голове которого не было шлема, упал и ударился об лед.
Федерация хоккея Москвы сообщила о проведении внеочередного заседания Спортивно-дисциплинарного комитета по итогам инцидента.
«Федерация хоккея Москвы проведет внеочередное заседание СДК в понедельник, 30 января. Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрит эпизод с дракой игроков в матче Открытого первенства Москвы среди команд 2006 года «Армада» – «Северная звезда», состоявшемся в воскресенье, 29 января, а также оценит действия арбитров этого матча.
Обо всех решениях по данному инциденту мы сообщим дополнительно после окончания разбирательств», – говорится в заявлении Федерации хоккея Москвы.
Боеб