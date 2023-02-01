Тамбиев о поражении от «Авангарда»: «Надо более креативно исполнять буллиты. Форварды «Адмирала» бросали без идей»

высказался после матча против « » (2:3 Б).

«Много хороших действий мы сделали сегодня, это в копилку нам. Я доволен ребятами, их выполнением задания и их игрой. Единственное, что не понравилось – это серия бросков. Надо более креативно их исполнять, я сейчас ребятам об этом сказал.

Вратарь наш бился до конца, сражался в этой серии против очень мастеровитых нападающих, пропустил только один раз. Форварды же наши бросали без идей.

Почему такие упорные матчи с «Авангардом»? Да я даже не знаю…Сейчас все игры в такие. Назовите хоть один проходной матч для «Адмирала», который бы мы выиграли с явным преимуществом, где я после второго периода стоял бы и отдыхал на скамейке.

В серии с сибирскими командами я, прежде всего, доволен игрой. Вижу, что вернулась наша философия, а то немного фокус сместился. Ребята выполняют то, что мы просим, и тогда мы набираем очки. Если нет – то приходится намного сложнее. Такой у меня «Адмирал» в этом году, по-другому команду я не вижу», – сказал главный тренер « ».