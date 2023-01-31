У «Авангарда» и «Ак Барса» самые большие зарплатные бюджеты на Востоке – 840 млн рублей. У «Трактора» – 670 млн
«Авангард» и «Ак Барс» больше всех тратят на хоккеистов в Восточной конференции.
Зарплатные бюджеты команд составили 840 миллионов рублей.
Меньше всех на зарплаты игроков расходуют «Амур» и «Нефтехимик» – 315 миллионов рублей.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
«Авангард» – 840 миллионов рублей;
«Ак Барс» – 840 млн;
«Автомобилист» – 830 млн;
«Металлург» – 800 млн;
«Трактор» – 670 млн;
«Салават Юлаев» – 615 млн;
«Сибирь» – 495 млн;
«Барыс» – 380;
«Адмирал» – 335;
«Амур» – 315;
«Нефтехимик» – 315.
Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн.
качество игроков это не повлияет. Кто хотел уехать, всё равно уедет.
А вот конкуренция внутри нашей лиги ещё вырастет