У «Авангарда» и «Ак Барса» самые большие зарплатные бюджеты на Востоке – 840 млн рублей. У «Трактора» – 670 млн

« » и « » больше всех тратят на хоккеистов в Восточной конференции.

Зарплатные бюджеты команд составили 840 миллионов рублей.

Меньше всех на зарплаты игроков расходуют « » и «Нефтехимик» – 315 миллионов рублей.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

« » – 840 миллионов рублей;

« » – 840 млн;

« » – 830 млн;

« » – 800 млн;

« » – 670 млн;

« » – 615 млн;

« » – 495 млн;

« » – 380;

« » – 335;

«Амур» – 315;

« » – 315.

Размер потолка зарплат в составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн.