У «Авангарда» и «Ак Барса» самые большие зарплатные бюджеты на Востоке – 840 млн рублей. У «Трактора» – 670 млн

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Нефтехимик Трактор Амур Автомобилист КХЛ Барыс Адмирал Спорт-Экспресс Хоккей

«Авангард» и «Ак Барс» больше всех тратят на хоккеистов в Восточной конференции.

Зарплатные бюджеты команд составили 840 миллионов рублей.

Меньше всех на зарплаты игроков расходуют «Амур» и «Нефтехимик» – 315 миллионов рублей.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

«Авангард» – 840 миллионов рублей;

«Ак Барс» – 840 млн;

«Автомобилист» – 830 млн;

«Металлург» – 800 млн;

«Трактор» – 670 млн;

«Салават Юлаев» – 615 млн;

«Сибирь» – 495 млн;

«Барыс» – 380;

«Адмирал» – 335;

«Амур» – 315;

«Нефтехимик» – 315.

Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн.

12 комментариев

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srs
Ответ Кирилл Абдалов
Трактор тратит кучю денег но на последнем месте.
За то по некоторым данным фамилия их тренера нравится руководству АБ
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srs
Ответ HockeyMan
Трактор - вообще молодцы) делают невозможное😂
Может Нефтехимик дать Билялетдинову, чтобы тот вывел их на первое место в конференции? Говорят умеет
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Bombanero
Ответ Vedved
Так все логично, в НХЛ потолок в 8 раз больше примерно, соответственно и уровень зарплат там выше)
Да я с этим и не спорю. Логично тогда будет ещё снизить потолок, миллионов до 600. На
качество игроков это не повлияет. Кто хотел уехать, всё равно уедет.

А вот конкуренция внутри нашей лиги ещё вырастет
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Фёдор Кузнецов
Ответ Bombanero
Совершенно не рыночные бюджеты. И даже при этом все мало-мальски сильные игроки рвут когти в НХЛ 🤷‍♂️
Так в НХЛ минималка 750 тыс. долларов, а это уже 40-50 миллионов, а звезды в КХЛ едут на 900-950 с бонусами т. е они минимум получат 70-80 миллионов если закрепятся в лиге
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Old gamer
☝️Главное не в Кхл
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Vedved
Ответ Bombanero
Совершенно не рыночные бюджеты. И даже при этом все мало-мальски сильные игроки рвут когти в НХЛ 🤷‍♂️
Так все логично, в НХЛ потолок в 8 раз больше примерно, соответственно и уровень зарплат там выше)
+2
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+2
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hett
Трактор респект, ван лов😍
+1
0
+1
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Bombanero
Совершенно не рыночные бюджеты. И даже при этом все мало-мальски сильные игроки рвут когти в НХЛ 🤷‍♂️
0
-2
-2
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Огюст
Игроки Трактора пятые по зарплате , а по игре в турниртаблице Востока последние ! Хоккеисты нужно подтягиваться в верх -отрабатывать денежки !
+2
0
+2
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Кирилл Абдалов
Трактор тратит кучю денег но на последнем месте.
+2
0
+2
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Даниил Семенов
Сибирь и адмирал в соотношении игра/бюджет очень хороши
+4
0
+4
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HockeyMan
Трактор - вообще молодцы) делают невозможное😂
+9
0
+9
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