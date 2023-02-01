Кравец о матчах с «Адмиралом»: «Битва нервов, характеров. Их оборону невероятно сложно пройти, это очень образованная команда»

прокомментировал победу в матче против « » (3:2 Б).

«Сценарий в каждой нашей игре с «Адмиралом», в принципе, один и тот же: серьезная борьба, сопротивление, голы в одну и другую сторону. Битва нервов, характеров, хоккеисты с обеих сторон очень хорошо делают свою работу.

Я рад, что мы сегодня были более агрессивны, чем в первом матче, больше играли в чужой зоне и держали шайбу. Но надо нам еще раз поработать над вторым периодом, есть огрехи.

Вратарь Серебряков играет фантастически весь сезон, но нельзя не отметить и ребят, которые пластаются и ловят все на себя. У «Адмирала» такая оборона, которую невероятно сложно пройти. Причем все игроки терпят, выполняют задание. Это очень образованная, обученная команда.

Я давно хотел заменить вратаря четвертым полевым в овертайме, и все-таки вчера решил включить характер. С утра еще с помощником Курьяновым распределили хоккеистов на случай овертайма – мы хотели, чтобы еще вторая четвертка сыграла, но не получилось. В целом у нас все неплохо получилось, здорово держали шайбу», – сказал главный тренер « ».