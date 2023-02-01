Кузнецов о матче с «Коламбусом»: «Всегда верю в команду. Мы забили гол в овертайме, теперь все могут улыбаться»

высказался после матча с « » (4:3 ОТ).

На 29-й минуте игры форвард «Вашингтона» сделал голевую передачу, а на 61-й забросил победную шайбу.

«Победный гол с передачи ? Неожиданно, правда? Нет, это была хорошая победа на вбрасывании. Каждый раз, когда ты выигрываешь вбрасывание в овертайме, это важное владение шайбой.

[Юханссон] сделал хорошую передачу. Я не знаю, что случилось. Я решил бросить. Шайба сначала попала в их игрока, поэтому и зашла в ворота.

«Коламбус» сравнял счет в третьем периоде? Было немного грустно пропустить этот гол, но я всегда верю в нашу команду. В конце концов мы забили гол в овертайме, что приятно. Теперь все могут улыбаться», – сказал нападающий «Вашингтона».

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