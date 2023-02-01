Кузнецов вышел на 5-е место в истории «Вашингтона» по победным голам с учетом плей-офф
Евгений Кузнецов вышел на 5-е место по победным голам в истории «Кэпиталс» с учетом плей-офф.
Нападающий «Вашингтона» забросил победную шайбу в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ).
Теперь на его счету 34 победных гола в регулярных чемпионатах и плей-офф.
Он вышел на 5-е место по этому показателю, повторив достижения Бенгт-Оке Густафссона и Майка Ридли.
4-е место занимает Никлас Бэкстрем (46). Рекордсмен – Александр Овечкин (134).
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