Кузнецов вышел на 5-е место в истории «Вашингтона» по победным голам с учетом плей-офф

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Бенгт-Оке Густафссон Ларс Никлас Бэкстрем рекорды Евгений Кузнецов Майк Ридли Хоккей

Евгений Кузнецов вышел на 5-е место по победным голам в истории «Кэпиталс» с учетом плей-офф.

Нападающий «Вашингтона» забросил победную шайбу в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

Теперь на его счету 34 победных гола в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Он вышел на 5-е место по этому показателю, повторив достижения Бенгт-Оке Густафссона и Майка Ридли.

4-е место занимает Никлас Бэкстрем (46). Рекордсмен – Александр Овечкин (134).

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3 комментария

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corazón blanco
У Ови на сотню больше, просто безумные цифры.
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See what
Мегакруто, учитываю, что в Вашингтоне пылили мегаснайперы типа Бондры и Гартнера
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Иван Тимохин
Кузя красава💪
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