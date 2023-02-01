Кузнецов вышел на 5-е место в истории «Вашингтона» по победным голам с учетом плей-офф

вышел на 5-е место по победным голам в истории «Кэпиталс» с учетом плей-офф.

Нападающий « » забросил победную шайбу в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

Теперь на его счету 34 победных гола в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Он вышел на 5-е место по этому показателю, повторив достижения и Майка Ридли.

4-е место занимает Никлас Бэкстрем (46). Рекордсмен – (134).

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