На первом ярусе арены «Авангарда» произвели замену металлических ограждений на стеклянные

На первом ярусе арены «Авангарда» заменили металлические ограждения на стеклянные.

Как сообщается в Telegram-канале « », на стадионе была проведена замена металлических ограждений трибун на уровне 12 ряда первого яруса на стеклянные.

Кроме того, завершена установка защитных козырьков над VIP-ложами.

Также была оптимизирована настройка системы озвучивания чаши арены и завершено тестирование сценариев подсветки фасада.

Новая арена «Авангарда» была сдана в эксплуатацию в начале сентября 2022 года.

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