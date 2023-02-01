На первом ярусе арены «Авангарда» произвели замену металлических ограждений на стеклянные
На первом ярусе арены «Авангарда» заменили металлические ограждения на стеклянные.
Как сообщается в Telegram-канале «G-Drive Арены», на стадионе была проведена замена металлических ограждений трибун на уровне 12 ряда первого яруса на стеклянные.
Кроме того, завершена установка защитных козырьков над VIP-ложами.
Также была оптимизирована настройка системы озвучивания чаши арены и завершено тестирование сценариев подсветки фасада.
Новая арена «Авангарда» была сдана в эксплуатацию в начале сентября 2022 года.
Крылов о новой арене «Авангарда»: «Если с какого-то места будет плохой обзор, оно будет ликвидировано»
1 комментарий