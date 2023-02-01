На первом ярусе арены «Авангарда» произвели замену металлических ограждений на стеклянные

Теги Авангард болельщики КХЛ G-Drive Арена Хоккей

На первом ярусе арены «Авангарда» заменили металлические ограждения на стеклянные.

Как сообщается в Telegram-канале «G-Drive Арены», на стадионе была проведена замена металлических ограждений трибун на уровне 12 ряда первого яруса на стеклянные.

Кроме того, завершена установка защитных козырьков над VIP-ложами.

Также была оптимизирована настройка системы озвучивания чаши арены и завершено тестирование сценариев подсветки фасада.

Новая арена «Авангарда» была сдана в эксплуатацию в начале сентября 2022 года.

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1 комментарий

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Zurab Hockey
Короче пока всё не рухнет там в Омске они не успокоятся
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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