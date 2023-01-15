11 453 зрителя – средняя посещаемость арены «Авангарда», 95,4% от вместимости. Самый посещаемый матч – против «Северстали»
Арена «Авангарда» является самой посещаемой в КХЛ.
Средняя посещаемость «G-Drive Арены» составила 11 453 человека или 95,4% от общей вместимости. Стадион вмещает 12 тысяч зрителей.
«Авангард» провел 22 домашних матча в этом сезоне.
Наибольшую аудиторию собрала игра 23 октября с «Северсталью» – 11 998 болельщиков.
Топ-5 самых посещаемых матчей:
1. 11 998 зрителей. «Северсталь» (4:3). 23 октября;
2. 11 977. «Салават Юлаев» (3:2 Б). 30 декабря;
3. 11 911. «Ак Барс» (2:1 ОТ). 19 ноября;
4. 11 907. «Витязь» (3:1). 6 ноября;
5. 11 898. «Сибирь» (3:2 ОТ). 3 ноября.
«Авангард» проводит первый сезон после возращения в Омск.
Команда выступала в подмосковной Балашихе с 2018 по 2022 год из-за того, что прошлый домашний стадион команды был признан аварийным.
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