11 453 зрителя – средняя посещаемость арены «Авангарда», 95,4% от вместимости. Самый посещаемый матч – против «Северстали»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Сибирь Северсталь Витязь болельщики КХЛ G-Drive Арена Хоккей

Арена «Авангарда» является самой посещаемой в КХЛ.

Средняя посещаемость «G-Drive Арены» составила 11 453 человека или 95,4% от общей вместимости. Стадион вмещает 12 тысяч зрителей.

«Авангард» провел 22 домашних матча в этом сезоне.

Наибольшую аудиторию собрала игра 23 октября с «Северсталью» – 11 998 болельщиков.

Топ-5 самых посещаемых матчей:

1. 11 998 зрителей. «Северсталь» (4:3). 23 октября;

2. 11 977. «Салават Юлаев» (3:2 Б). 30 декабря;

3. 11 911. «Ак Барс» (2:1 ОТ). 19 ноября;

4. 11 907. «Витязь» (3:1). 6 ноября;

5. 11 898. «Сибирь» (3:2 ОТ). 3 ноября.

«Авангард» проводит первый сезон после возращения в Омск.

Команда выступала в подмосковной Балашихе с 2018 по 2022 год из-за того, что прошлый домашний стадион команды был признан аварийным.

11 комментариев

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Nikolay
Ответ alexsem69
Омск - хоккейный город!💪
В Балашихе обновили арену?
0
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Ястреб
Супер 👏
0
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Ратибор Добрынин
Вот к чему должны стремиться провинциальные города где будут строиться новые арены.
+1
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Константин Книгин
Ответ Angryslon
Статистика считается по фактическому колличеству болельщиков, которые прошли через КПП, а не по проданным билетам.
Судя по цифрам, наоборот. В действительности на стадионе мест много пустых
0
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Angryslon
Ответ sema3812
У меня абонемент. Но график работы таков, что пять или шесть матчей я пропустил. Было без вариантов. Но по факту билет я оплатил и он попал в статистику посещения. А на Арене я не был. И я не один такой.
Статистика считается по фактическому колличеству болельщиков, которые прошли через КПП, а не по проданным билетам.
+1
-1
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Макс Смирнов
Ответ cherpak
Был на всех играх, пустых мест явно больше 5%, что-то тут не чисто. 11998 на северстали, это значит что пустых мест должно было быть всего 2, но это ведь не так, целые ряды в некоторых секторах пустые были
Считают по купленным билетам и абикам ,а ее фактически сколько пришло
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sema3812
Ответ cherpak
Был на всех играх, пустых мест явно больше 5%, что-то тут не чисто. 11998 на северстали, это значит что пустых мест должно было быть всего 2, но это ведь не так, целые ряды в некоторых секторах пустые были
У меня абонемент. Но график работы таков, что пять или шесть матчей я пропустил. Было без вариантов. Но по факту билет я оплатил и он попал в статистику посещения. А на Арене я не был. И я не один такой.
+6
0
+6
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cherpak
Был на всех играх, пустых мест явно больше 5%, что-то тут не чисто. 11998 на северстали, это значит что пустых мест должно было быть всего 2, но это ведь не так, целые ряды в некоторых секторах пустые были
+4
-3
+1
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Mi4eL
Шикарная арена, работа клуба с болельщиками, игра. Все звенья отлично заполняемости игр! Это не пустые столичные трибуны смотреть по ТВ
+13
-3
+10
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Андрей Романенко
Омск, вы красавчики!
+10
-2
+8
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alexsem69
Омск - хоккейный город!💪
+19
-2
+17
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