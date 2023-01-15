11 453 зрителя – средняя посещаемость арены «Авангарда», 95,4% от вместимости. Самый посещаемый матч – против «Северстали»

Арена «Авангарда» является самой посещаемой в .

Средняя посещаемость «G-Drive Арены» составила 11 453 человека или 95,4% от общей вместимости. Стадион вмещает 12 тысяч зрителей.

« » провел 22 домашних матча в этом сезоне.

Наибольшую аудиторию собрала игра 23 октября с «Северсталью» – 11 998 болельщиков.

Топ-5 самых посещаемых матчей:

1. 11 998 зрителей. «Северсталь» (4:3). 23 октября;

2. 11 977. « » (3:2 Б). 30 декабря;

3. 11 911. « » (2:1 ОТ). 19 ноября;

4. 11 907. «Витязь» (3:1). 6 ноября;

5. 11 898. « » (3:2 ОТ). 3 ноября.

«Авангард» проводит первый сезон после возращения в Омск.

Команда выступала в подмосковной Балашихе с 2018 по 2022 год из-за того, что прошлый домашний стадион команды был признан аварийным.