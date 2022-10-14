Крылов о «G-Drive Арене»: «Верю, что она станет новым культурным центром Омска, точкой притяжения в городе»

считает, что арена «Авангарда» станет новым культурным центром Омска.

«Дорогие омичи и все гости «G-Drive Арены»! Нам удалось сделать невероятное: всего за два года мы построили нашу невероятную арену – и открыли ее тремя яркими событиями, показав многофункциональность этого современного комплекса.

Грандиозное шоу открытия 1 октября – от режиссера открытия Олимпиады в Сочи Андрея Болтенко, где была рассказана история Омска и омского хоккея. Противостояние двух хоккейных лидеров Сибири – и победа «ястребов», которую мы так ждали, первая на арене. И уже на следующий день она была готова к проведению ледового шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», где омичи увидели выступления мировых звезд фигурного катания. Через несколько часов после концерта «Ленинграда» площадка была готова к хоккейной тренировке «Авангарда».

Спасибо каждому из десятков тысяч, кто разделил с нами этот праздник. Все это говорит о том, что способна принимать мероприятия самого крупного масштаба.

Мы знаем о всех недочетах, которые были выявлены за первые недели активной работы «G-Drive Арены». Наша команда проекта не прекращает работу ни на минуту и продолжает совершенствовать наш новый дом. Уверен, первые результаты вы увидите в ближайшее время – и совсем скоро мы получим арену в том виде, в котором задумывали.

Параллельно с работой над точечным исправлением недочетов мы формируем график проведения мероприятий нехоккейного плана – ведь именно такой, многофункциональной, мы строили «G-Drive Арену».

Верю, что она станет новым культурным центром Омска и точкой притяжения для его жителей и гостей города. Жду всех на «G-Drive Арене»!» – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

10870 зрителей посетили матч «Авангард» – «Амур» на «G-Drive Арене». Ее вместимость – 12000 болельщиков, аншлага не было на всех четырех играх