«Торпедо» ожидает, что Ян, Агостино и Ларионов-младший восстановятся к плей-офф

« » ожидает, что травмированные форварды команды восстановятся к плей-офф.

Деннис Ян (44 матча, 14+22) не играл с 17 января, (34, 7+20) – с 21 декабря прошлого года, (24, 3+7) – с ноября.

Плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 1 марта.

«Надеемся, что они успеют сыграть до конца регулярного чемпионата, чтобы набрать форму. Но к матчам плей-офф они будут здоровы», – сообщили в клубе.