«Торпедо» ожидает, что Ян, Агостино и Ларионов-младший восстановятся к плей-офф

Теги Торпедо травмы КХЛ Кенни Агостино Деннис Ян Р-Спорт Игорь Ларионов-младший Хоккей

«Торпедо» ожидает, что травмированные форварды команды восстановятся к плей-офф.

Деннис Ян (44 матча, 14+22) не играл с 17 января, Игорь Ларионов-младший (34, 7+20) – с 21 декабря прошлого года, Кенни Агостино (24, 3+7) – с ноября.

Плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 1 марта.

«Надеемся, что они успеют сыграть до конца регулярного чемпионата, чтобы набрать форму. Но к матчам плей-офф они будут здоровы», – сообщили в клубе. 

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