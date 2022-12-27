«Торпедо» продлило контракт с Яном до 2025 года. Форвард набрал 27 очков в 36 играх сезона КХЛ

« » подписало новый контракт с .

Об этом сообщает пресс-служба

Нижегородский клуб расторг действующее соглашение с 25-летним нападающим, а затем подписал новой договор с хоккеистом. Контракт рассчитан до 30 апреля 2025 года.

Нижегородцы получили права на Яна в мае 2022 года в рамках обмена с «Локомотивом», в результате которого состав ярославцев пополнил Иван Чехович.

Ян набрал 27 (12+15) очков в 36 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Он делит четвертое место в списке бомбардиром команды с Игорем Ларионовым-младшим, на счету которого также 27 баллов.