Ларионов о сыне в «Торпедо»: «Все пытаются уколоть, это часть нашей профессии. Он справляется хорошо, в плане игрового интеллекта вопросов нет»

Игорь Ларионов высказался об игре своего сына Игоря Ларионова-младшего.

– Сыну вашему не тяжело в команде играется?

– Это непростая доля и ноша непростая. Он справляется, потому что прошел через большое количество травм, сравнений и так далее. Самое важное, что психологически он готов.

В плане игрового интеллекта, в плане понимания игры, мастерства вопросов нет. Очень сложно в сегодняшнем мире игнорировать то, что происходит, потому что все пытаются уколоть, это часть нашей профессии. Он это, в принципе, знает. Справляется хорошо.

Он доволен, я доволен, что у него хороший сезон, он играет хорошо и помогает команде быть лучше. А это самое главное, – сказал главный тренер «Торпедо».