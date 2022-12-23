«Торпедо» перезаключило контракт с Ларионовым-младшим до 2024 года. У него 7+20 в 34 играх
«Торпедо» перезаключило контракт с Игорем Ларионовым-младшим до 2024 года.
Новое соглашение с 24-летним игроком является односторонним.
Ранее сообщалось, что для достижения пола зарплат клуб будет переподписывать контракты с лидерами на улучшенных условиях.
Утверждалось, что по прошлому контракту зарплата форварда составляла 3 миллиона рублей.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ сын главного тренера нижегородцев Игоря Ларионова провел 34 матча и набрал 27 (7+20) очков.
Он является третьим бомбардиром «Торпедо» на сегодняшний день.
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