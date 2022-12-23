«Торпедо» перезаключило контракт с Ларионовым-младшим до 2024 года. У него 7+20 в 34 играх

Теги Торпедо КХЛ Игорь Ларионов-младший Хоккей

«Торпедо» перезаключило контракт с Игорем Ларионовым-младшим до 2024 года.

Новое соглашение с 24-летним игроком является односторонним.

Ранее сообщалось, что для достижения пола зарплат клуб будет переподписывать контракты с лидерами на улучшенных условиях.

Утверждалось, что по прошлому контракту зарплата форварда составляла 3 миллиона рублей. 

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ сын главного тренера нижегородцев Игоря Ларионова провел 34 матча и набрал 27 (7+20) очков. 

Он является третьим бомбардиром «Торпедо» на сегодняшний день. 

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6 комментариев

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Матроскин52
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Доброго дня! Отличная новость! Это ответ всем хейтерам, которые перед началом сезона писали откровенную чушь по поводу Ларионова- второго. Парень то совсем неплох в свои 24… При правильном подходе- рост неизбежен! Менеджмент Торпедо хорош!!!
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dosatuy
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Ответ Из столицы Сибири С любовью
Не обделил сына, я надеюсь))))
Наверняка) но иногда наверное надо дать шанс человеку, которого знаешь. А что за столица Сибири?) Новосибирск? Не наша восточная Столица Сибири Иркутск?
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Из столицы Сибири С любовью
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Не обделил сына, я надеюсь))))
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ser7777
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Ну и правильно!
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Рамис Зарипов
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Проходит отличны сезон, хорошее подписание !!!
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Dundee
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Вот и хорошо 👍
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