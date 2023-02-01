Разин о 4:1 с «Металлургом»: «Счет не по игре, моменты были с обеих сторон. У «Северстали» хорошая реализация»
Андрей Разин оценил победу «Северстали» над «Металлургом» (4:1).
«Хороший, мастеровитый соперник. Счет не по игре, моменты были с обеих сторон. У нас реализация была хорошая, плюс самоотверженная игра, много на себя переловили.
В третьем периоде хотелось играть по счету, тем более «Магнитка» вела своеобразную тактику, я такой не видел – два хоккеиста «рыбачили» в нашей зоне. Было неожиданно, но ребята справились.
Шайбы защитников? Мы и до этого заостряли внимание на том, что защитники должны попадать в створ, добрасывать. Хабаров забивает вторую игру подряд, у него и раньше было много моментов, но не везло. Хочется, чтобы эта серия не заканчивалась», – сказал главный тренер «Северстали».
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