Воробьев после 1:4 от «Северстали»: «Все ясно по игре. С пяти бросков сразу съели 0:3. Проблема – мало забиваем и привозим себе»

высказался после поражения от « » со счетом 1:4.

– С пяти бросков 0:3 мы сразу съели. Поэтому результат такой. По игре в принципе тут все ясно.

Потом уже грамотно играла команда. Нам не давали ничего сделать, но и мы не до конца лезли.

– Какие основные проблемы вы бы выделили у команды? Как с ними бороться?

– Проблема – мы мало забиваем и привозим себе голы. Как бороться? Есть ротация. Все уже есть, – сказал главный тренер « ».

Это поражение стало восьмым в десяти последних матчах для магнитогорской команды.

«Металлург» уступил «Северстали» (1:4). Команда Воробьева проиграла 8 из 10 последних матчей