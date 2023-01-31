Воробьев после 1:4 от «Северстали»: «Все ясно по игре. С пяти бросков сразу съели 0:3. Проблема – мало забиваем и привозим себе»

Теги Металлург Мг Северсталь Илья Воробьев КХЛ Хоккей

Илья Воробьев высказался после поражения от «Северстали» со счетом 1:4.

– С пяти бросков 0:3 мы сразу съели. Поэтому результат такой. По игре в принципе тут все ясно.

Потом уже грамотно играла команда. Нам не давали ничего сделать, но и мы не до конца лезли.

– Какие основные проблемы вы бы выделили у команды? Как с ними бороться?

– Проблема – мы мало забиваем и привозим себе голы. Как бороться? Есть ротация. Все уже есть, – сказал главный тренер «Металлурга».

Это поражение стало восьмым в десяти последних матчах для магнитогорской команды.

«Металлург» уступил «Северстали» (1:4). Команда Воробьева проиграла 8 из 10 последних матчей

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5 комментариев

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KSA1985
"ВСЁ УЖЕ ЕСТЬ"
Разве этого не достаточно?
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Павел Каньшин
Всё идёт по плану. Но предел уже достигнут. Действуйте, пацаны. Те, кто с контрактом не согласны, сразу лишены цветов быть. Тренера не трогайте, один из немногих, кто реально душою за команду. Петрович, делай до конца! Поймём!
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Magnit102
НИЧЕГО уже нет,уникум.Это не ротация а твоя агония,было такое,проходили.Ни капли мужества на протяжении уже многого времени, чтобы просто признать своё бессилие.
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Максим Катебо
Какой то зашквар от Магнитов наилютейший…самим не обидно, амебно так играть?! Позорище!
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крок 58
Проблема - главный тренер…
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