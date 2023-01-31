Воробьев после 1:4 от «Северстали»: «Все ясно по игре. С пяти бросков сразу съели 0:3. Проблема – мало забиваем и привозим себе»
Илья Воробьев высказался после поражения от «Северстали» со счетом 1:4.
– С пяти бросков 0:3 мы сразу съели. Поэтому результат такой. По игре в принципе тут все ясно.
Потом уже грамотно играла команда. Нам не давали ничего сделать, но и мы не до конца лезли.
– Какие основные проблемы вы бы выделили у команды? Как с ними бороться?
– Проблема – мы мало забиваем и привозим себе голы. Как бороться? Есть ротация. Все уже есть, – сказал главный тренер «Металлурга».
Это поражение стало восьмым в десяти последних матчах для магнитогорской команды.
«Металлург» уступил «Северстали» (1:4). Команда Воробьева проиграла 8 из 10 последних матчей
Разве этого не достаточно?