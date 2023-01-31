Бо Хорват о переходе в «Айлендерс»: «Я слегка шокирован. В начале сезона думал, что останусь в «Ванкувере» навсегда»

Теги Айлендерс Ванкувер НХЛ Бо Хорват Хоккей

Бо Хорват высказался о своем обмене из «Ванкувера» в «Айлендерс». 

Канадский клуб получил за своего капитана форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в первом раунде драфта (2023 или 2024 года).

«Сейчас я слегка шокирован, конечно. Это настоящий вихрь эмоций для меня и моей семьи. Я слышал много хорошего об «Айлендерс», обо всех игроках и клубе в целом. Я очень хочу сыграть как можно лучше и помочь команде. 

О новом контракте с «Айлендерс» пока давайте говорить не будем. Все произошло так быстро. Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. Этим займется мой агент. 

Летом и даже в начале сезона я думал, что останусь в «Ванкувере» навсегда. Но все пошло не так, и вот что получилось. Я благодарен «Айлендерс» за доверие. Горжусь тем, что теперь буду играть за эту команду», – сказал нападающий. 

27-летний игрок выступал за «Ванкувер» с 2014 года. 

Бо Хорват перешел в «Айлендерс». «Ванкувер» получил Бовилье, Аату Рятю и выбор в 1-м раунде драфта

6 комментариев

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hockeyrussia
Ответ Gord Lane
Когда то Лу , будучи ГМ Девилс выменял у Ванкувера Кори Шнайдера, отдав Касаткам пик первого раунда. Под этим девятым овералл пиком был выбран Хорват. Сейчас круг замкнулся Рыжий Кори и Боха играют в одной команде
Надо будет потом выменять того, кого возьмет Ванкувер в этот раз)))
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Gord Lane
Когда то Лу , будучи ГМ Девилс выменял у Ванкувера Кори Шнайдера, отдав Касаткам пик первого раунда. Под этим девятым овералл пиком был выбран Хорват. Сейчас круг замкнулся Рыжий Кори и Боха играют в одной команде
+4
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+4
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trav
Ничего, всё-таки не в деревню обменяли, а в столицу мира - Нью-Йорк. Надеюсь 8 на 5 дадут Хорвату и он надолго останется в команде.
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trav
Ответ Комнатный олень
Понятно,что шок. Да и Островитяне команда претендент на ранний отдых,как и Касатки. Только у касаток вроде как и состава был хороший,а Айлендерс это путь в никуда.
Островитяне команда претендент на ранний отдых,как и Касатки - это ж надо такую чушь написать.
Касатки 95% мимо плова. Они потому и скинули Хорвата, что им он не нужен для будущего построения команды. А вот Айлы наоборот пытаются укрепиться, чтобы заскочить в плейофф. Да и на будущее им нужен хороший центр первого звена, потому что Берзел очень плох на точке. Он уйдёт на край.
Хорват-Нельсон-Пажо очень хорошие центры. При этом состав у островитян сыгранный и опытный и почему в этом сезоне так тяжко всё идёт - непонятно
+4
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+4
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Комнатный олень
Понятно,что шок. Да и Островитяне команда претендент на ранний отдых,как и Касатки. Только у касаток вроде как и состава был хороший,а Айлендерс это путь в никуда.
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-2
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Gord Lane
Придется теперь покупать вторую джерси с номером 53), а нынче это не дешевое удовольствие.
БоХа, добро пожаловать в команду !!!
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+2
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