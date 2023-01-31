Бо Хорват о переходе в «Айлендерс»: «Я слегка шокирован. В начале сезона думал, что останусь в «Ванкувере» навсегда»

высказался о своем обмене из « » в « ».

Канадский клуб получил за своего капитана форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в первом раунде драфта (2023 или 2024 года).

«Сейчас я слегка шокирован, конечно. Это настоящий вихрь эмоций для меня и моей семьи. Я слышал много хорошего об «Айлендерс», обо всех игроках и клубе в целом. Я очень хочу сыграть как можно лучше и помочь команде.

О новом контракте с «Айлендерс» пока давайте говорить не будем. Все произошло так быстро. Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. Этим займется мой агент.

Летом и даже в начале сезона я думал, что останусь в «Ванкувере» навсегда. Но все пошло не так, и вот что получилось. Я благодарен «Айлендерс» за доверие. Горжусь тем, что теперь буду играть за эту команду», – сказал нападающий.

27-летний игрок выступал за «Ванкувер» с 2014 года.

Бо Хорват перешел в «Айлендерс». «Ванкувер» получил Бовилье, Аату Рятю и выбор в 1-м раунде драфта