Бо Хорват о переходе в «Айлендерс»: «Я слегка шокирован. В начале сезона думал, что останусь в «Ванкувере» навсегда»
Бо Хорват высказался о своем обмене из «Ванкувера» в «Айлендерс».
Канадский клуб получил за своего капитана форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в первом раунде драфта (2023 или 2024 года).
«Сейчас я слегка шокирован, конечно. Это настоящий вихрь эмоций для меня и моей семьи. Я слышал много хорошего об «Айлендерс», обо всех игроках и клубе в целом. Я очень хочу сыграть как можно лучше и помочь команде.
О новом контракте с «Айлендерс» пока давайте говорить не будем. Все произошло так быстро. Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. Этим займется мой агент.
Летом и даже в начале сезона я думал, что останусь в «Ванкувере» навсегда. Но все пошло не так, и вот что получилось. Я благодарен «Айлендерс» за доверие. Горжусь тем, что теперь буду играть за эту команду», – сказал нападающий.
27-летний игрок выступал за «Ванкувер» с 2014 года.
Бо Хорват перешел в «Айлендерс». «Ванкувер» получил Бовилье, Аату Рятю и выбор в 1-м раунде драфта
Касатки 95% мимо плова. Они потому и скинули Хорвата, что им он не нужен для будущего построения команды. А вот Айлы наоборот пытаются укрепиться, чтобы заскочить в плейофф. Да и на будущее им нужен хороший центр первого звена, потому что Берзел очень плох на точке. Он уйдёт на край.
Хорват-Нельсон-Пажо очень хорошие центры. При этом состав у островитян сыгранный и опытный и почему в этом сезоне так тяжко всё идёт - непонятно
БоХа, добро пожаловать в команду !!!