«Ванкувер» хочет получить двух игроков и топ-проспекта за Бо Хорвата

Теги возможные переходы Ванкувер НХЛ Бо Хорват Хоккей

«Ванкувер» обозначил свои требования по возможному обмену Бо Хорвата.

Напомним, что канадский клуб начал рассматривать варианты трейда после того, как Хорват отказался подписывать новый контракт.

Договор хоккеиста с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год истекает после завершения нынешнего сезона.

«Кэнакс» хотят получить двух хоккеистов и топ-проспекта за Хорвата, об этом сообщил журналист Sportsnet Джефф Марек.

Канадец набрал 49 (30+19) очков в 46 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ и занимает второе место в списке бомбардиров «Ванкувера», уступая только Элиасу Петтерссону.

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33 комментария

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Puhoff 19
Ответ Egorushka56
Да можно любого проспекта прицепить к Ньюхуку и Жирару. Не сказать, что у Эвс очень талантливая молодёжь. Главное - не отдавать Аннунена..
Из всех проспектов только Фоуди понравился. Остальные ниочем.
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Puhoff 19
Ответ Egorushka56
Да можно любого проспекта прицепить к Ньюхуку и Жирару. Не сказать, что у Эвс очень талантливая молодёжь. Главное - не отдавать Аннунена..
Аннунен тоже не прогрессирует. И зачем он нам тогда в принципе при живом Жоре и Паше.
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Egorushka56
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Откуда у Лавины талантливая молодежь, если с завидной регулярностью сливаются пики на вратарей? Да и выборы типа Сименса или Бликли в первых раундах. Беда в общем. С Бо не вариант, он захочет 8 - 8.5 ,а у Эвз нет столько.Даже учитывая заканчивающийся контракт Джонсона,так ведь и у Комфера тоже заканчивается,а главное Байрема надо писать.
Деньги Эрика заранее ушли Маку😄
Вывод беседы простой: Бо силён, может помочь, но переплачивать за полугодовую аренду не стоит. Когда лазарет опустеет, можно бороться.
А летом уже считать, высчитывать и искать варианты для усиления)
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Artem Kalugin
А зачем связываться с геморройной примой-балериной Хорватом? Тому же Колорадо...
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mas76
Жирно хотят , надо снизить требование иначе останутся с пустотой
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Dorff
За такую цену он, конечно, никуда не перейдет.
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Михаил Майоров
Ванкувер решил одним обменом весь ребилд оформить? :)
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Why always me?!
Хорват и так уйдёт, переплачивать за него не будут. Даже если его условный Эдмонтон вы меняет, то не факт что он потом с ними продлится. Так что о топовом проспекте Ванкувер может и не мечтать.
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vesh
в итоге согласятся на одного игрока и на пик 2 раунда.
+4
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raspisanie77
Тоже свой варик кину:
Дамба, Росси, Дюхайм, но с Кувера ещё второй пик
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Egorushka56
Да можно любого проспекта прицепить к Ньюхуку и Жирару. Не сказать, что у Эвс очень талантливая молодёжь. Главное - не отдавать Аннунена..
И Хука жалко, если честно.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Egorushka56
Да можно любого проспекта прицепить к Ньюхуку и Жирару. Не сказать, что у Эвс очень талантливая молодёжь. Главное - не отдавать Аннунена..
Откуда у Лавины талантливая молодежь, если с завидной регулярностью сливаются пики на вратарей? Да и выборы типа Сименса или Бликли в первых раундах. Беда в общем.
С Бо не вариант, он захочет 8 - 8.5 ,а у Эвз нет столько.Даже учитывая заканчивающийся контракт Джонсона,так ведь и у Комфера тоже заканчивается,а главное Байрема надо писать.
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liberal17
Ответ Nuteruoli
Да, Ойлер он бы пригодился, можно ещё на крайний случай Фогеля отправить.
Им разве нужен ещё один центр за МакДи, Драем и Нюджем? Скорее уж за Чикрана зарубятся, думается
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Egorushka56
Ответ Puhoff 19
Можно Олауссона вместо Ранты. Или Жирар - Олауссон - Ньюхук! Как тебе такой вариант!
Да можно любого проспекта прицепить к Ньюхуку и Жирару. Не сказать, что у Эвс очень талантливая молодёжь. Главное - не отдавать Аннунена..
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Puhoff 19
Ответ Egorushka56
На самом деле и Ньюхук не факт, что приживётся. Просто Сакик давно уже пытается контракт Жирара пристроить, а всё не получается.. Ранта - неплохой проспект, у Колорадо сейчас таких мало. Поэтому для Колорадо сделка не очень рентабельная именно из-за Ранты. Хотя Бо конечно хорош в этом году)
Можно Олауссона вместо Ранты. Или Жирар - Олауссон - Ньюхук! Как тебе такой вариант!
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Egorushka56
Ответ Stas_M
А сколько ему давать после окончания сезона? Нужен он вообще? Если бы у него контракт с такой зп был еще на год то, да. А так можно потерять больше чем выиграть. Тейвз выглядит более интересным вариантом, имхо
Хорват попросит очень много. Это значит прощай, Комфер и прощай, Ньюхук. Байрэма тоже надо переподписывать или сливать. В общем, найти денежку для Бо можно, но нижние звенья тогда заметно просядут...
С Тейвзом согласен, учитывая его возраст, переподписать будет проще и дешевле. Тем более как бы не сложился этот сезон, Эвс не потеряют статус контендера
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Nuteruoli
Ответ Latenight Radio
Ямамото, Пулюярви, Бурго - забирайте.
С другой стороны нужен домосед в защиту, атака и так неплохо укомплектована, но Бурго бы я не стал отдавать, всё-таки лучший проспект в нападении, можно Лавуа или Туллио.
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Stas_M
Ответ Egorushka56
На самом деле и Ньюхук не факт, что приживётся. Просто Сакик давно уже пытается контракт Жирара пристроить, а всё не получается.. Ранта - неплохой проспект, у Колорадо сейчас таких мало. Поэтому для Колорадо сделка не очень рентабельная именно из-за Ранты. Хотя Бо конечно хорош в этом году)
А сколько ему давать после окончания сезона? Нужен он вообще? Если бы у него контракт с такой зп был еще на год то, да. А так можно потерять больше чем выиграть. Тейвз выглядит более интересным вариантом, имхо
+1
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Egorushka56
Ответ Roo91
На самом деле хороший вариант. Вот только Ванкуверу совсем не нужен Жирар. Там и без него леворуких защитников хватает.
На самом деле и Ньюхук не факт, что приживётся. Просто Сакик давно уже пытается контракт Жирара пристроить, а всё не получается.. Ранта - неплохой проспект, у Колорадо сейчас таких мало. Поэтому для Колорадо сделка не очень рентабельная именно из-за Ранты. Хотя Бо конечно хорош в этом году)
+1
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+1
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Nuteruoli
Ответ Latenight Radio
Ямамото, Пулюярви, Бурго - забирайте.
Да, Ойлер он бы пригодился, можно ещё на крайний случай Фогеля отправить.
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Roo91
Ответ Egorushka56
Ньюхук + Жирар + Ранта (Вариант с Колорадо)
На самом деле хороший вариант. Вот только Ванкуверу совсем не нужен Жирар. Там и без него леворуких защитников хватает.
+1
-1
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Алексей Челюканов
Наместников, Майерс, Кэл Ступня (трое потому, что для Тампы двух мало, чтобы пот потолок Хорвата впихнуть) и Ишак Ховард.
+4
-3
+1
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Latenight Radio
Ямамото, Пулюярви, Бурго - забирайте.
+5
-4
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Павел Зарубин
Ну вот и деньги появятся, для контракта Кузьменко
+3
-3
0
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Амфитрион
Один фиг надо менять. Поумерят степень топовости проспекта и сойдутся.
+4
0
+4
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