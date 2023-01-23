«Ванкувер» хочет получить двух игроков и топ-проспекта за Бо Хорвата
«Ванкувер» обозначил свои требования по возможному обмену Бо Хорвата.
Напомним, что канадский клуб начал рассматривать варианты трейда после того, как Хорват отказался подписывать новый контракт.
Договор хоккеиста с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год истекает после завершения нынешнего сезона.
«Кэнакс» хотят получить двух хоккеистов и топ-проспекта за Хорвата, об этом сообщил журналист Sportsnet Джефф Марек.
Канадец набрал 49 (30+19) очков в 46 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ и занимает второе место в списке бомбардиров «Ванкувера», уступая только Элиасу Петтерссону.
Вывод беседы простой: Бо силён, может помочь, но переплачивать за полугодовую аренду не стоит. Когда лазарет опустеет, можно бороться.
А летом уже считать, высчитывать и искать варианты для усиления)
Дамба, Росси, Дюхайм, но с Кувера ещё второй пик
С Бо не вариант, он захочет 8 - 8.5 ,а у Эвз нет столько.Даже учитывая заканчивающийся контракт Джонсона,так ведь и у Комфера тоже заканчивается,а главное Байрема надо писать.
С Тейвзом согласен, учитывая его возраст, переподписать будет проще и дешевле. Тем более как бы не сложился этот сезон, Эвс не потеряют статус контендера