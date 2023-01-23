«Ванкувер» хочет получить двух игроков и топ-проспекта за Бо Хорвата

« » обозначил свои требования по возможному обмену .

Напомним, что канадский клуб начал рассматривать варианты трейда после того, как Хорват отказался подписывать новый контракт.

Договор хоккеиста с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год истекает после завершения нынешнего сезона.

«Кэнакс» хотят получить двух хоккеистов и топ-проспекта за Хорвата, об этом сообщил журналист Sportsnet Джефф Марек.

Канадец набрал 49 (30+19) очков в 46 матчах текущего регулярного чемпионата и занимает второе место в списке бомбардиров «Ванкувера», уступая только Элиасу Петтерссону.