Хорват о волосах Кузьменко: «Ужасно. Видел комментарии, что теперь он сможет позволить себе подстричься»

Теги Ванкувер НХЛ Бо Хорват Андрей Кузьменко стиль Хоккей

Бо Хорват порекомендовал Андрею Кузьменко обратиться к парикмахеру из-за длинных растрепанных волос.

Российский нападающий подписал новое двухлетнее соглашение с «Ванкувером» со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов. По текущему договору кэпхит игрока составляет 950 тысяч долларов.

«Это ужасно. Я видел много комментариев о том, что теперь он сможет позволить себе подстричься.

Он должен что-то с этим сделать, потому что это выходит из-под контроля», – сказал нападающий «Ванкувера».

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10 комментариев

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norg
Ответ 56prost
...играть надо,а внешний вид , личное дело каждого какая такая обязаловка, взрослые люди,непонятные изрыгания ?
Хорват играть умеет, значит может и советовать? )
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Иван_Флягин
🤣🤣🤣
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0
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sed3009
Мэттьюс завидует)
0
0
0
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yulay
не все комментаторы спортса умеют в юмор. Бо, ты не мог бы чуть понятнее выражаться для тонкодушевных?
+14
-1
+13
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dm1959
Ответ 56prost
...играть надо,а внешний вид , личное дело каждого какая такая обязаловка, взрослые люди,непонятные изрыгания ?
Слово юмор знакомо?
+13
-1
+12
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56prost
...играть надо,а внешний вид , личное дело каждого какая такая обязаловка, взрослые люди,непонятные изрыгания ?
+3
-8
-5
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Booligan
Комментарий скрыт
0
-9
-9
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Роман Маков
Уверен, Хорват просто пошутил. Красивые волосы, лучшие в НХЛ, почему бы и не покрасоваться.
+10
-1
+9
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Данил Подгорбунский
Ответ Виталий Желтоусов
А в чём причина? Он проспорил или имидж такой?
Он на дрилле жесточайшем
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
А в чём причина? Он проспорил или имидж такой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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