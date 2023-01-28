Хорват о волосах Кузьменко: «Ужасно. Видел комментарии, что теперь он сможет позволить себе подстричься»

порекомендовал Андрею Кузьменко обратиться к парикмахеру из-за длинных растрепанных волос.

Российский нападающий подписал новое двухлетнее соглашение с «Ванкувером» со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов. По текущему договору кэпхит игрока составляет 950 тысяч долларов.

«Это ужасно. Я видел много комментариев о том, что теперь он сможет позволить себе подстричься.

Он должен что-то с этим сделать, потому что это выходит из-под контроля», – сказал нападающий « ».

Кузьменко неожиданно раскрылся в НХЛ: попал в команду возможностей и переосмыслил игру