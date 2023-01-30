Питер Лавиолетт: «Овечкин – элитный хоккеист всю карьеру и продолжает им быть. Он звезда с того момента, как только пришел в НХЛ»

высказался о том, что поучаствует в Матче звезд .

«Он выбран на Матч звезд, потому что является элитным хоккеистов в лиге на протяжении всей карьеры и продолжает им быть даже сейчас. Овечкин – звездный хоккеист с тех самых пор, как только пришел в НХЛ.

Это честь – быть выбранным на Матч звезд и представлять свою команду. Думаю, они повеселятся. Это хорошее время для игроков, их семей, для болельщиков и для спорта», – сказал главный тренер «Вашингтона».

В прошлый раз капитан « » принимал участие в звездном уик-энде в 2018 году.

Матч звезд НХЛ в формате турнира «3 на 3» для сборных дивизионов пройдет во Флориде 4 февраля.