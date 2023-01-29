Овечкин приедет на Матч звезд с женой и сыновьями: «Дети будут там, так что будет весело»
Александр Овечкин сообщил, что приедет на Матч звезд НХЛ-2023 с женой и сыновьями.
У хоккеиста и его жены Анастасии Шубской двое сыновей: 4-летний Сергей и 2-летний Илья.
Матч звезд НХЛ в формате турнира «3 на 3» для сборных дивизионов пройдет во Флориде 4 февраля.
В последний раз капитан «Вашингтона» принимал участие в звездном уик-энде в 2018 году. Он пропустил Матчи звезд в 2019, 2020 и 2022 годах (в последнем случае – из-за положительного теста на ковид), а в 2021 году мероприятие не проводилось в связи с пандемией.
«Дети будут там. Так что да, будет весело.
К сожалению, иногда ты не можешь поехать по разным причинам. Но если у тебя есть шанс поехать туда, это хорошая возможность сыграть с лучшими игроками, повеселиться, хорошо провести время», – сказал нападающий «Вашингтона».
Овечкин, Шестеркин, Кучеров, Свечников, Капризов и Тарасенко приглашены на Матч звезд НХЛ
1 комментарий