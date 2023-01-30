Михаил Кравец: «Авангард» мало забивает, к нападающим есть претензии»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Адмирал Дамир Шарипзянов Хоккей

Михаил Кравец высказался после матча против «Адмирала» (1:2 ОТ).

«Очень напряженная игра. Видно, что команды боролись за очки, много силовых приемов, много игры в обороне.

1:1 – закономерный результат по сегодняшнему матчу, удалось нам все-таки забить этот гол, хотя моменты и раньше были. Овертайм – это мастерство. Грубая ошибка в овертайме привела к тому, что «Адмирал» реализовал ситуацию. Анализируем и готовимся к следующей игре.

У нас есть и победы в овертаймах, где мы проявляли себя с лучшей стороны. Но все выиграть невозможно, это хоккей.

Шарипзянов сегодня сделал все, чтобы команда выгрызла ничью в основное время. Мы мало забиваем, к нападающим есть претензии. Не вижу, чтобы мы сбивались на хаотичную игру во втором периоде. Да, не всегда создаем моменты, не хватает точности передач, мало контролируем игру во втором периоде. Так получается именно в этих отрезках», – сказал главный тренер «Авангарда».

«Авангард» проиграл 4 из 5 последних матчей

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3 комментария

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Владимир Дьяченко
А я считаю 19,9,86 надо дать отдохнуть пару матчей.
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shepilovlider@mail.ru
Зачем в овертайме, выпускать трех нападающих...
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Ыжык
Разве грубая? Для Ткачева это норма, просто в этот раз не пронесло.
0
-3
-3
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