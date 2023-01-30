Михаил Кравец: «Авангард» мало забивает, к нападающим есть претензии»

высказался после матча против « » (1:2 ОТ).

«Очень напряженная игра. Видно, что команды боролись за очки, много силовых приемов, много игры в обороне.

1:1 – закономерный результат по сегодняшнему матчу, удалось нам все-таки забить этот гол, хотя моменты и раньше были. Овертайм – это мастерство. Грубая ошибка в овертайме привела к тому, что «Адмирал» реализовал ситуацию. Анализируем и готовимся к следующей игре.

У нас есть и победы в овертаймах, где мы проявляли себя с лучшей стороны. Но все выиграть невозможно, это хоккей.

сегодня сделал все, чтобы команда выгрызла ничью в основное время. Мы мало забиваем, к нападающим есть претензии. Не вижу, чтобы мы сбивались на хаотичную игру во втором периоде. Да, не всегда создаем моменты, не хватает точности передач, мало контролируем игру во втором периоде. Так получается именно в этих отрезках», – сказал главный тренер «Авангарда».

«Авангард» проиграл 4 из 5 последних матчей