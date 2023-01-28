Кравец об игре в ECHL: «В американской глубинке живут замечательные люди, которые хорошо относятся к русским. Все было отлично»

заявил, что в американской глубинке хорошо относятся к русским.

Кравец в ходе своей игровой карьеры сыграл 222 матча в лиге Восточного побережья ( ).

– После «Сан-Хосе» у вас были непростые времена. Сейчас, когда игрока отправляют в Лигу Восточного побережья, многие говорят: «Да лучше я там карьеру завершу». А вы провели там три года. Повидали всю американскую глубинку – Милуоки, Луизиана, Миссисипи, Арканзас… Что вам запомнилось из той поры, когда вы катались по США на автобусе?

– Тогда мне в Америке было уже проще жить после того, как я несколько лет отыграл в системе «Сан-Хосе».

Я провел на тот момент в США уже четыре года, поэтому просто решил остаться, никуда не дергаться и играть в хоккей в ECHL. В принципе меня все устраивало.

Могу сказать, что во всей этой глубинке живут замечательные люди, которые хорошо относятся к русским и конкретно к моей семье. Все было отлично. Я получал удовольствие и от игры, и от жизни.

– Какая из ваших команд в ECHL была самой колоритной – «Морские волки» («Миссисипи»), «Ледовые Аллигаторы» («Луизиана»), «Королевские рыбы» («Батон-Руж»)?

– Это как раз самые серьезные команды в этой лиге. Да все нормально было, хоккей – он везде хоккей.

– Как так вышло, что вы подрались с будущим трехкратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом Бренданом Шэнахэном?

– Это был тренировочный матч, мы играли в Канзас-Сити, случилось столкновение.

Потом все закончилось дракой, а для меня еще и потерей зуба. Точнее Шэнахэн мне сперва клюшкой зуб выбил. Из-за этого и драка началась, – сказал главный тренер « ».