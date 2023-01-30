Почтовая марка с изображениями Харламова и фрагмента матча Суперсерии-1972 выйдет в обращение 31 января

Посвященная Валерию Харламову почтовая марка выйдет в обращение 31 января.

«31 января в почтовое обращение выйдет карточка с оригинальной маркой, посвященная 75-летию со дня рождения хоккеиста, заслуженного мастера спорта СССР Валерия Борисовича Харламова», – говорится в сообщении пресс-службы АО «Марка».

Сообщается, что на оригинальной марке изображен портрет Харламова, на основном изображении – фрагмент матча Суперсерии СССР – 1972 года в Москве.

Отмечается, что дополнительно к выпуску карточки с маркой будет изготовлен штемпель специального гашения для Москвы.