Почтовая марка с изображениями Харламова и фрагмента матча Суперсерии-1972 выйдет в обращение 31 января

Теги Сборная Канады по хоккею суперсерия Валерий Харламов сборная СССР Хоккей

Посвященная Валерию Харламову почтовая марка выйдет в обращение 31 января.

«31 января в почтовое обращение выйдет карточка с оригинальной маркой, посвященная 75-летию со дня рождения хоккеиста, заслуженного мастера спорта СССР Валерия Борисовича Харламова», – говорится в сообщении пресс-службы АО «Марка».

Сообщается, что на оригинальной марке изображен портрет Харламова, на основном изображении – фрагмент матча Суперсерии СССРКанада 1972 года в Москве.

Отмечается, что дополнительно к выпуску карточки с маркой будет изготовлен штемпель специального гашения для Москвы.

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