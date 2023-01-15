Карандин о юбилее Харламова: «Нужно снимать фильмы не только об ушедших, но и о живых легендах. Они должны идти постоянно!»
Юрий Карандин считает, что нужно снимать больше фильмов о легендах советского хоккея.
– Вам понравилось, как страна отметила 75-летний юбилей Валерия Харламова?
– Харламов – это наша золотая история, очень хорошо, что об этом уникальном форварде был снят специальный фильм.
Но нужно снимать фильмы не только об ушедших, но и о живых легендах нашего хоккея, их в нашей стране еще много и им нужна еще большая поддержка.
Так что такие фильмы должны идти на постоянной основе! – сказал почетный вице-президент ФХР и бывший советский арбитр.
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