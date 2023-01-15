Карандин о юбилее Харламова: «Нужно снимать фильмы не только об ушедших, но и о живых легендах. Они должны идти постоянно!»

Юрий Карандин считает, что нужно снимать больше фильмов о легендах советского хоккея.

– Вам понравилось, как страна отметила 75-летний юбилей Валерия Харламова?

– Харламов – это наша золотая история, очень хорошо, что об этом уникальном форварде был снят специальный фильм.

Но нужно снимать фильмы не только об ушедших, но и о живых легендах нашего хоккея, их в нашей стране еще много и им нужна еще большая поддержка.

Так что такие фильмы должны идти на постоянной основе! – сказал почетный вице-президент и бывший советский арбитр.

Жизнь Валерия Харламова: 8 месяцев в Бильбао, порок сердца и возвращение после аварии