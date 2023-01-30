Кадейкин, Шулак и Гуска – лучшие игроки недели в КХЛ

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан (« »). Он одержал 2 победы в 3 матчах, еще в одной игре команда добилась успеха в серии бросков. Гуска отразил 97,06% бросков при коэффициенте надежности 0,97. В матче со «Спартаком» (4:0) он во второй раз в сезоне сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал («Адмирал»), набравший 4 (1+3) очка в 2 играх недели. Шулак не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». На его счету также 2 силовых приема, 1 блокированный бросок и 2 отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан Александр Кадейкин (« »), набравший 4 (2+2) очка в 3 играх. Кадейкин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». На его счету также 2 силовых приема, 1 блокированный бросок и 1 отбор шайбы.