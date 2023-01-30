Пашков об «Ак Барсе»: «Билялетдинов жесткий, но не диктатор. Найден подход практически к каждому, исчезли разговоры о группировках»

поделился мнением о тренере Зинэтуле Билялетдинове.

– «Ак Барс» разгромил «Трактор» – 6:0 и выиграл 11 из последних 13 матчей. Удивлены?

– Когда Казань возглавил , многим было понятно, что игровая ситуация в « » вот-вот наладится. По меркам нынешней у Казани очень мощный состав, там не хватало только крепкой тренерской руки, которая знает, что делать, и которой, учитывая специфику региона, не будут мешать.

Можно говорить о том, что система Билялетдинова не самая эффектная в нашем хоккее, но зато она самая эффективная. Посмотрите, как пошел прогресс по всем линиям. Вратарей Билялова и в начале сезона трясло, а теперь они едва ли не самые надежные в лиге. А как стабилизировала игру защита во главе с Войновым. Или нападение во главе с Радуловым и Шипачевым.

– Видим второе рождение Билялетдинова?

– Второе, третье или четвертое – вопрос спорный. Но мы видим действительно тренерское искусство.

Билялетдинов – жесткий человек, но не диктатор. Найден подход практически к каждому из игроков, каждому определено свое место, исчезли разговоры о каких-то группировках. В итоге выстроена команда. Это и есть тренерская работа.

– «Ак Барс» возвращает себе летний титул фаворита Востока?

– На данном этапе именно Казань смотрится как лидер своей конференции. Да, на Востоке все плотно, по ходу этого сезона там уже не раз все менялось, лидеры регулярно уходили в середину таблицы – и наоборот. Но очевидно, что кубковый потенциал у «Ак Барса» очень серьезный.

А вообще я считаю, что феномен нынешнего «Ак Барса» нужно внимательно изучить. Он очень важен для развития нашего хоккея, – сказал олимпийский чемпион.