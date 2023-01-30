Павел Зубов о реноме Квартальнова как конфликтного тренера: «Кто-то из журналистов придумал и вбросил, а остальные подхватили»

считает, что реноме как конфликтного тренера идет от журналистов.

«Могу с полной уверенностью утверждать, что на бытовой почве, в повседневной жизни у Квартальнова ни с кем из игроков конфликтов не было. И это подтвердит большинство хоккеистов, которые работали под его руководством, многие из них сохранили с ним хорошие, добрые отношения.

Да, Дмитрий Вячеславович жесткий в плане работы, но только потому, что он, в первую очередь, требователен к себе, и потому – ко всем остальным тоже. Мне даже кажется, что Квартальнов от себя требует иногда даже чересчур много, что, возможно, не идет на пользу, но такой он человек.

В этом плане, пропуск сезона, скорее всего, пойдет ему на пользу, ведь это возможность перезагрузиться, переосмыслить какие-то вещи.

Конечно, я читал об этом в прессе, и все не мог понять, откуда у такой информации растут ноги. Помню, даже спорил с журналистами, которые называли хоккей « » «рельсовым» и прямолинейным. Но это совсем не так, и никто не объяснил и не аргументировал мне, почему сложился такой стереотип. Причем его подхватили и тащат из сезона в сезон.

Поэтому могу предположить, что реноме за Квартальновым закрепилось давным-давно, когда кто-то из журналистов придумал эту мысль и вбросил, а остальные подхватили и не хотят отходить от шаблона», – считает бывший помощник специалиста по « » и «Ак Барсу».