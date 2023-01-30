Разин о Самонове после обмена в «Северсталь»: «Ему трудно было психологически. Парень шел по ступенькам вверх и вдруг оказался в аутсайдере»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Андрей Разин Александр Самонов Матч ТВ Хоккей

Андрей Разин считает, что обмен в «Северсталь» оказал влияние на Александра Самонова

27-летний вратарь перешел в череповецкий клуб по ходу сезона из СКА в результате обмена. 

Во вчерашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:1) Самонов отразил 28 бросков из 29. 

– Самонов провел отличный матч против ЦСКА. Освоился у вас в составе?

– Понимаю, насколько ему трудно было психологически. Парень шел по ступенькам вверх и вдруг оказался в составе аутсайдера, который борется за попадание в плей‑офф. Это очень непростая ситуация для игрока, я по себе знаю. Нужно время, чтобы понять – что произошло?

Тут еще и постоянные разговоры о клубах с большими задачами, которые его хотят получить. Но сегодня Сашка настроился, он и раньше удачно против ЦСКА играл, поэтому мы его планировали против армейцев поставить. Хочется, чтобы он остаток сезона провел на этом уровне, – сказал главный тренер «Северстали». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий