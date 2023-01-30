Разин о Самонове после обмена в «Северсталь»: «Ему трудно было психологически. Парень шел по ступенькам вверх и вдруг оказался в аутсайдере»

считает, что обмен в « » оказал влияние на .

27-летний вратарь перешел в череповецкий клуб по ходу сезона из СКА в результате обмена.

Во вчерашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с (4:1) Самонов отразил 28 бросков из 29.

– Самонов провел отличный матч против ЦСКА. Освоился у вас в составе?

– Понимаю, насколько ему трудно было психологически. Парень шел по ступенькам вверх и вдруг оказался в составе аутсайдера, который борется за попадание в плей‑офф. Это очень непростая ситуация для игрока, я по себе знаю. Нужно время, чтобы понять – что произошло?

Тут еще и постоянные разговоры о клубах с большими задачами, которые его хотят получить. Но сегодня Сашка настроился, он и раньше удачно против ЦСКА играл, поэтому мы его планировали против армейцев поставить. Хочется, чтобы он остаток сезона провел на этом уровне, – сказал главный тренер «Северстали».