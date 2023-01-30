Разин о 4:1 с ЦСКА: «Северсталь» выстояла в обороне и заслуженно победила»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин оценил победу «Северстали» над ЦСКА (4:1).

– Играли с хорошей, мастеровитой командой. Я очень доволен результатом. И по игре мы смотрелись хорошо сегодня. Реализовали те моменты, которые у нас были. Выстояли в обороне. Ребята играли одним единым кулаком. Я считаю, мы заслуженно победили.

– Второй период стал ключевым. Как настраивали ребят?

– В этом сезоне у нас очень неудачно складываются вторые периоды. Хотя по статистике, по всем показателям мы играем не хуже соперника, а иногда и лучше.

Взять последнюю игру в Уфе. Очень хорошо играли, конец периода – нам бац-бац – и в дамки. Мы проигрываем из-за этого второго периода очень много игр.

Сегодня практически та же самая ситуация была. Мы неплохо играли, пропустили гол. Хорошо, что очень быстро отыграли.

Что говорил в раздевалке? Так прямо не скажу. Сказал, что нужно переламывать этот момент. Хотя бы не проигрывать, – сказал главный тренер «Северстали».

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