Вячеслав Буцаев: «Победа над «Металлургом» влияет на психологию. «Витязь» становится лучше

Теги Металлург Мг Витязь Вячеслав Буцаев КХЛ Хоккей

Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Металлургом» (2:1 Б).

– В первую очередь хочется поблагодарить болельщиков. Сегодня был практически аншлаг, и команда показала для болельщиков отличную игру с хорошим соперником.

Эта победа очень влияет на психологию, и мы понимаем, что команда становится лучше. Ребята очень хорошо сегодня играли и заслужили эту победу.

– Вы уже думаете о плей-офф?

– Еще играть 12 матчей, и это очень много – весь февраль. Мы думаем о каждой следующей игре, – сказал Вячеслав Буцаев.

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