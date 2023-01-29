КХЛ. «Барыс» примет «Динамо», «Локомотив» против «Автомобилиста», «Ак Барс» сыграет с «Трактором»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Локомотив Северсталь Нефтехимик Витязь Трактор Автомобилист результаты КХЛ Барыс Динамо Хоккей

«Локомотив» сыграет с «Автомобилистом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Барыс» примет московское «Динамо», «Ак Барс» сыграет с «Трактором», ЦСКА – с «Северсталью». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Динамо Москва
Дата проведения
29 января, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Нефтехимик
Дата проведения
29 января, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Трактор
Дата проведения
29 января, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Автомобилист
Дата проведения
29 января, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Северсталь
Дата проведения
29 января, 17.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Металлург Мг
Дата проведения
29 января, 17.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tina
Насчёт "посевной" интересно👍👌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
heivani
Ответ mifdamir@icloud.com
Стечение обстоятельств.Заварухин.
Зачет!👍😀
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mifdamir@icloud.com
Ответ heivani
Это на самом деле удивительное явление,касаясь результатов этих команд в последнее время.Даже не знаю за счет чего это списать.Никогда не было ярого противостояния,чтобы кому-то было необходимо во чтобы то ни стало одержать победу.
Стечение обстоятельств.Заварухин.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
irek203102
За Салават Юлаев !
Команде без травм. Удачи и победы!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
heivani
Ответ KSA1985
Пожелаю удачи и победы Локомотиву. У Авто спустили колёса. Локомотив играет дома. Тут как бы два фактора в пользу Локомотива, но статистика говорит обратное. За последние 9 игр, Локомотив выиграл дважды и то, это было в товарищеских матчах. А по регулярке 7-0 в пользу Авто. Надо ломать эту традицию.
Это на самом деле удивительное явление,касаясь результатов этих команд в последнее время.Даже не знаю за счет чего это списать.Никогда не было ярого противостояния,чтобы кому-то было необходимо во чтобы то ни стало одержать победу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Дегтярев
Ответ мик джагер
Разобрать надо Трактор до посевной!!!!!!
Он уже разобраны, как бы не хотелось этого говорить 😭Анвар постарался
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mifdamir@icloud.com
Ответ KSA1985
Лидер Востока, на спущенных колесах
Не только колеса спущены…Господин Плющев дал неутешительный прогноз диагностики Авто.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KSA1985
Ответ mifdamir@icloud.com
Постой ,паровоз,не стучите колеса,к вам едет -лидер Востока. Пусть победит сильнейший!
Лидер Востока, на спущенных колесах
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KSA1985
Пожелаю удачи и победы Локомотиву.
У Авто спустили колёса. Локомотив играет дома. Тут как бы два фактора в пользу Локомотива, но статистика говорит обратное. За последние 9 игр, Локомотив выиграл дважды и то, это было в товарищеских матчах. А по регулярке 7-0 в пользу Авто. Надо ломать эту традицию.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BLAD
Ответ Юрий Байбурдин
Похоже. сегодня пса Карпухин в вольер загонит
А может наоборот, Юрий повизгивать начнёт...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мик джагер
Разобрать надо Трактор до посевной!!!!!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leon74
За Трактор.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Back to the Future in 2012 :)!!!
ХК Автомобилист. Удачи, счастья и добра. Победили в сентябре и взять победу в январе. P.S. Чудеса бывают точно и чудо - удо есть всегда ♥ :)!!!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mifdamir@icloud.com
Постой ,паровоз,не стучите колеса,к вам едет -лидер Востока. Пусть победит сильнейший!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Дегтярев
Ответ Юрий Байбурдин
Похоже. сегодня пса Карпухин в вольер загонит
В прошлой игре очканул, непонятно почему... Не играет так хоть бились бы со всеми по Назаровской системе, а иначе зырить не на что... На беспонтовую бегатню ткачев а что-ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Байбурдин
Похоже. сегодня пса Карпухин в вольер загонит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
Динамо сегодня опять получат.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rialto
Удачи Салавату! Нефтехимику нужно вернуть должок)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lahtenpohia
Барысу не страшен синий волчек... Удачи

Хороший день. Есть что посмотреть. Для рядя коллективов каждая игра как последняя
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Профи66
Салават- победа! Удачи!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Абсалямов
За Салават Юлаев!💚💚💚💚💚Надеюсь настрой будет соответствующий!!!.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ачиваков Марат
Салават Ю нужно сегодня разобраться и наказать Нефтехимик за дерзость. Убедительной победы!
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Дегтярев
Ответ Раменки за Динамо
Болельщики Трактора и Нефтехимика сегодня, по старой традиции, притопят за московское Динамо.
Болельщиков Трактора уже помоему ничего не интересует
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Раменки за Динамо
Болельщики Трактора и Нефтехимика сегодня, по старой традиции, притопят за московское Динамо.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий