КХЛ. «Барыс» примет «Динамо», «Локомотив» против «Автомобилиста», «Ак Барс» сыграет с «Трактором»
«Локомотив» сыграет с «Автомобилистом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Барыс» примет московское «Динамо», «Ак Барс» сыграет с «Трактором», ЦСКА – с «Северсталью».
- Дата проведения
- 29 января, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 29 января, 14.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 29 января, 17.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 29 января, 17.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 29 января, 17.00, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 29 января, 17.00, «Балашиха-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Команде без травм. Удачи и победы!
У Авто спустили колёса. Локомотив играет дома. Тут как бы два фактора в пользу Локомотива, но статистика говорит обратное. За последние 9 игр, Локомотив выиграл дважды и то, это было в товарищеских матчах. А по регулярке 7-0 в пользу Авто. Надо ломать эту традицию.
Хороший день. Есть что посмотреть. Для рядя коллективов каждая игра как последняя