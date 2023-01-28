Буцаев о 2:0: «Сочи» играл 6 минут в большинстве в 1-м периоде. Тем ценнее победа «Витязя»
Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Сочи» (2:0).
«Достаточно тяжелая игра. В первом периоде мы дали сопернику возможность сыграть шесть минут в большинстве. Матч начали неплохо, но вот эти шесть минут немножко перевернули ход игры.
Плотный, тяжелый матч. Понимали, что будет отличаться от вчерашнего (в четверг «Витязь» обыграл «Сочи» со счетом 5:2 – прим. Sports.ru), тем ценнее победа», – сказал Вячеслав Буцаев.
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