Буцаев о 2:0: «Сочи» играл 6 минут в большинстве в 1-м периоде. Тем ценнее победа «Витязя»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (2:0).

«Достаточно тяжелая игра. В первом периоде мы дали сопернику возможность сыграть шесть минут в большинстве. Матч начали неплохо, но вот эти шесть минут немножко перевернули ход игры.

Плотный, тяжелый матч. Понимали, что будет отличаться от вчерашнего (в четверг «Витязь» обыграл «Сочи» со счетом 5:2 – прим. Sports.ru), тем ценнее победа», – сказал .