Разин о 2:4 от ЦСКА: «Северсталь» играла на равных. Жаль, что пропустили в меньшинстве»

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Андрей Разин оценил поражение «Северстали» от ЦСКА (2:4).

«Играли на равных, жалко, что пропустили в меньшинстве. В большинстве сами создавали моменты, но не использовали их. Самонов держал нас в игре, особенно когда пропустили много контратак в конце второго периода.

ЦСКА — чемпион, команда с приличным составом. Сегодня, как назло для нас, многие у них вернулись из лазарета. Думаю, результат — заслуга ЦСКА, а не наши недоработки. Мы оставили на льду много сил, много эмоций.

Следующая игра [с минским «Динамо»] очень важна для нас, будем готовиться к ней», – сказал главный тренер «Северстали».

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