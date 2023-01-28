Федоров о 3:1 с «Амуром»: «ЦСКА правильно среагировал на скорости. Такие игры нужны для подготовки к следующему этапу»

оценил победу ЦСКА над « » (3:1).

«Амур» играл достойно, быстро. Такие игры нам нужны для подготовки к следующему этапу. Рад, что команда правильно среагировала на эти скорости. Не переигрывали смены, сделали правильные выводы, добились результата.

Рады, что у пацанов много голевых моментов, верим, что голы придут, мы над этим работаем», – сказал главный тренер .