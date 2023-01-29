Никитин про 0:1 от «Автомобилиста»: «Тяжело было надеяться на халяву в этой игре. Где-то не стали жертвовать собой»

Теги Локомотив Автомобилист Игорь Никитин КХЛ Хоккей

Игорь Никитин высказался после матча против «Автомобилиста» (0:1).

«Не смогли взломать оборону соперника. Где-то не стали жертвовать собой. Тяжело было надеяться на халяву в этой игре. Организованно сыграли против нас в обороне. Нам нужна была энергия, ее не было. Отсюда и результат.

Почему случаются невзрачные матчи после побед над лидерами? Мы боремся с этим, видим это. Увы, команда иногда возвращается к старым привычкам.

Я бы не сказал, что у «Локомотива» в январе появилась тенденция не забивать. Не готов называть это тенденцией. Всякое случается. «Локомотив» для вратаря не создал проблем, чтобы он ошибся. Это сугубо наши проблемы», – сказал главный тренер «Локомотива».

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5 комментариев

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KSA1985
Ответ Rio de Janeiro
Никитин отличный тренер который без легионеров и скамейки на дистанции идёт 2-3.Поставь в Локомотив Ларионова и я не уверен что при тех требованиях к хоккею которые исторически сложились у Яковлева будут принципиальные изменения в атаке
Так почему второй сезон одно и тоже?
Почему никаких изменений по игре?
И чего вы все к нему пристали? Хороший тренер, хороший тренер. Ну в чем он хорош? (Только по сути) . Такая импотенция была в атаке только при Квартальнове, который кстати тогда выжал из команды максимум. Команда была на этапе строения. В Авангарде Никитин чем запомнился? В ЦСКА чем запомнился? ( не зря его скинули) . В сборной? В итоге, не может он использовать потенциал команды на 100 процентов. А 850 млн состав стоит. Можно говорить о слабой селекции и завышенных контрактах, но....
Это можно было говорить в прошлом году. А в этом сезоне, он сам подбирал состав под себя.
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Артём Подмарёв
Ответ Rio de Janeiro
Никитин отличный тренер который без легионеров и скамейки на дистанции идёт 2-3.Поставь в Локомотив Ларионова и я не уверен что при тех требованиях к хоккею которые исторически сложились у Яковлева будут принципиальные изменения в атаке
Почему не 456 в данный момент?
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Rio de Janeiro
Ответ KSA1985
1)Одна шайба за две домашних игры-позорище. 2) Почему нельзя играть в другой хоккей? Многие не сомневаются в квалификации и опыте Никитина , ссылаясь на то, что нет особо красочной игры, зато есть результат. Но если взглянуть на Торпедо, то клуб стоит как наше первое звено. Играют в атакующий хоккей, и результат на данный момент превосходит наш. Буцаев в Витязе например. Состав не очень, команда в первой шестёрке. ( тоже результат) . У меня напрашивается вопрос. С Бюджетом в 850 млн, мы наблюдаем за скучной тягомотиной, превосходя многие команды по бюджету, но уступая по игре и по результатам. Болельщики Омска были против того, чтоб Никитин повторно возглавил Авангард. Но наш непревзойдённый менеджмент рассмотрел очередного таланта . "Теперь у нас в клубе, результат превосходит ожидания"
Никитин отличный тренер который без легионеров и скамейки на дистанции идёт 2-3.Поставь в Локомотив Ларионова и я не уверен что при тех требованиях к хоккею которые исторически сложились у Яковлева будут принципиальные изменения в атаке
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KSA1985
1)Одна шайба за две домашних игры-позорище.
2) Почему нельзя играть в другой хоккей?
Многие не сомневаются в квалификации и опыте Никитина , ссылаясь на то, что нет особо красочной игры, зато есть результат. Но если взглянуть на Торпедо, то клуб стоит как наше первое звено. Играют в атакующий хоккей, и результат на данный момент превосходит наш. Буцаев в Витязе например. Состав не очень, команда в первой шестёрке. ( тоже результат) . У меня напрашивается вопрос. С Бюджетом в 850 млн, мы наблюдаем за скучной тягомотиной, превосходя многие команды по бюджету, но уступая по игре и по результатам. Болельщики Омска были против того, чтоб Никитин повторно возглавил Авангард. Но наш непревзойдённый менеджмент рассмотрел очередного таланта . "Теперь у нас в клубе, результат превосходит ожидания"
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Артём Подмарёв
Игорь. Посмотри статистику в играх с автомобилистом. И сделай так чтобы локомотив выйграл в следующем сезоне,счёт 9 0в пользу авто
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