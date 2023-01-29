Карандин об удалении Алтыбармакяна: «Признаков удара в голову не было. Речь можно было вести максимум о 2 минутах – при большом желании»

Юрий Карандин считает, что судьи ошиблись в моменте с удалением .

В пятницу проиграл « » (0:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В третьем периоде судьи удалили форварда питерцев на пять минут за толчок на борт против .

– Там сразу дали три очень качественных повтора, поэтому судьи имели все возможности принять идеальное решение. Во всяком случае телекомментатор Леонид Вайсфельд сразу во всем разобрался.

Тем не менее судьи это идеальное решение так и не приняли. Удивительно!

– О каком идеальном решении речь?

– На всех трех повторах видно, что Елесин в игровом эпизоде только расстался с шайбой, а Алтыбармакян атаковал его плечом в плечо, никаких признаков удара в голову не было. Учитывая, что защитник не был готов к силовому приему, не сгруппировался и неудачно упал, ударившись визором о борт, речь можно было вести максимум о двух минутах – например, за блокировку. И то при большом желании.

Для меня загадка, почему очень неплохой арбитр Максим Сидоренко, имея столько времени и столько видеоповторов, в ситуации не разобрался. Это грубая ошибка, – считает бывший советский арбитр.