Карандин об удалении Алтыбармакяна: «Признаков удара в голову не было. Речь можно было вести максимум о 2 минутах – при большом желании»

Теги Локомотив СКА судьи КХЛ Юрий Карандин Максим Сидоренко Александр Елесин Андрей Алтыбармакян Хоккей

Юрий Карандин считает, что судьи ошиблись в моменте с удалением Андрея Алтыбармакяна.

В пятницу СКА проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В третьем периоде судьи удалили форварда питерцев на пять минут за толчок на борт против Александра Елесина.

– Там сразу дали три очень качественных повтора, поэтому судьи имели все возможности принять идеальное решение. Во всяком случае телекомментатор Леонид Вайсфельд сразу во всем разобрался. 

Тем не менее судьи это идеальное решение так и не приняли. Удивительно!

– О каком идеальном решении речь?

– На всех трех повторах видно, что Елесин в игровом эпизоде только расстался с шайбой, а Алтыбармакян атаковал его плечом в плечо, никаких признаков удара в голову не было. Учитывая, что защитник не был готов к силовому приему, не сгруппировался и неудачно упал, ударившись визором о борт, речь можно было вести максимум о двух минутах – например, за блокировку. И то при большом желании.

Для меня загадка, почему очень неплохой арбитр Максим Сидоренко, имея столько времени и столько видеоповторов, в ситуации не разобрался. Это грубая ошибка, – считает бывший советский арбитр. 

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4 комментария

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Серый
Ротенберг сказал "Фас!"
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wolkov
Ахахахах, какое плечо в плечо? Если бы было так, армян отлетел бы от Елесина как от стены. А вот когда бьешь в спину - такое и получается. Но просто волшебно, как ромачкины шавки начиная от пробитого юдина и заканчивая "бывшими судьями" оказывают давление на судейский корпус
+4
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Дядя Федор Макларен
Да угомонитесь уже, а
+3
0
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okkervil
Происки СКА, всё купившего? Или как ? А, ясно, это Ротенберг хотел над меншинством поработать, вот судьи и помогли.
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