Вячеслав Быков: «Будем надеяться, что решение МОК – первый шаг к освобождению наших спортсменов от дискриминации»

прокомментировал заявление МОК о возможном возвращении россиян на соревнования.

Ранее глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. 28 января президент ИИХФ Люк Тардиф заявил о встрече с МОК касательно возможного участия игроков в международных турнирах.

– Будем надеяться, что это решение МОК – первый шаг к полному освобождению наших спортсменов от дискриминации.

– Вы согласны с тем, что хоккейные турниры без сборной России – неполноценные?

– Да, и это мнение наших людей, – заявил бывший главный тренер сборной России.