Вячеслав Быков: «Будем надеяться, что решение МОК – первый шаг к освобождению наших спортсменов от дискриминации»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Вячеслав Быков МОК Хоккей

Вячеслав Быков прокомментировал заявление МОК о возможном возвращении россиян на соревнования.

Ранее глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. 28 января президент ИИХФ Люк Тардиф заявил о встрече с МОК касательно возможного участия игроков в международных турнирах.

– Будем надеяться, что это решение МОК – первый шаг к полному освобождению наших спортсменов от дискриминации.

– Вы согласны с тем, что хоккейные турниры без сборной России – неполноценные?

– Да, и это мнение наших людей, – заявил бывший главный тренер сборной России.

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6 комментариев

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нимофобия
Сказал Слава из Швейцарии
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Олег Кузнецов
Ответ андрэ
Это решение ещё не решение) дали почву для соплей, а по факту максимум - пол олимпийским флагом с письменным осуждением СВО
Сегодня комментарии дают только фин Рома и швейцарец Слава, но все про патриотизм россиян.) Их лицемерие не знает границ.)
+2
0
+2
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Вондроушова
Выступление под нейтральным флагом, а не флагом страны - это действительно освобождение от дискриминации
+1
0
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ЗА АТЛАНТ
Скорее всего это сделка. Скоро увидим новый жест доброй воли по территориями.
0
-1
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Валентина Николаевна
так родную для Быкова Швейцарию никто и не отстранял
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрэ
Это решение ещё не решение) дали почву для соплей, а по факту максимум - пол олимпийским флагом с письменным осуждением СВО
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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