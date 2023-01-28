Тренер «Салавата» Кольцов словами «Любовь моя!» поздравил выигравшую Australian Open Соболенко

Теги Салават Юлаев светская хроника Константин Кольцов Australian Open КХЛ Арина Соболенко Хоккей

Константин Кольцов поздравил возлюбленную Арину Соболенко с победой на Australian Open.

В финальном матче белорусская теннисистка обыграла Елену Рыбакину в трех сетах – 4:6, 6:3, 6:4. Соболенко впервые в карьере победила на турнире «Большого шлема».

«Любовь моя!» – написал тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев», добавив эмодзи «сердце», сделав репост фотографии Соболенко с трофеем. «Твоя», – ответила Арина.

Известно, что Соболенко и Кольцов встречаются 2,5 года.

Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере

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3 комментария

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gnom_au
Ответ Eugenie Nation
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Какая трогательная забота!
Вы с этих алиментов живёте или просто любите в чужом грязном белье копаться?
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Фёдор Кузнецов
Ответ marshal .masha
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Тренер в Салават Юлаеве
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marshal .masha
Ответ Eugenie Nation
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Eugenie Nation
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+13
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