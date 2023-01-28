Тренер «Салавата» Кольцов словами «Любовь моя!» поздравил выигравшую Australian Open Соболенко
Константин Кольцов поздравил возлюбленную Арину Соболенко с победой на Australian Open.
В финальном матче белорусская теннисистка обыграла Елену Рыбакину в трех сетах – 4:6, 6:3, 6:4. Соболенко впервые в карьере победила на турнире «Большого шлема».
«Любовь моя!» – написал тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев», добавив эмодзи «сердце», сделав репост фотографии Соболенко с трофеем. «Твоя», – ответила Арина.
Известно, что Соболенко и Кольцов встречаются 2,5 года.
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