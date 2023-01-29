Кутюр, Харт и экстренный вратарь «Эдмонтона» Берлин с 1 сэйвом – звезды дня в НХЛ

Логан Кутюр, Картер Харт и экстренный вратарь «Эдмонтона» Мэтт Берлин – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – капитан « » , впервые в карьере набравший 5 (2+3) очков за матч. Ему удалось это сделать в игре с «Питтсбургом» (6:4).

Вторая звезда – вратарь «Филадельфии» , сыгравший на ноль против «Виннипега» (4:0) при 40 отраженных бросках. Он 7-й вратарь в истории «Флайерс» с таким достижением.

Третья звезда – вратарь « » Мэтт Берлин, отразивший 1 бросок в матче с «Чикаго» (7:3). Голкипер университета Альберты подписал пробный контракт с «Ойлерс» в качестве экстренного резервного вратаря в день матча, так как Стюарт Скиннер был вынужден пропустить игру из-за болезни.