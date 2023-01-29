Кутюр, Харт и экстренный вратарь «Эдмонтона» Берлин с 1 сэйвом – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Филадельфия Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Логан Кутюр Картер Харт Хоккей

Логан Кутюр, Картер Харт и экстренный вратарь «Эдмонтона» Мэтт Берлин – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – капитан «Сан-Хосе» Логан Кутюр, впервые в карьере набравший 5 (2+3) очков за матч. Ему удалось это сделать в игре с «Питтсбургом» (6:4). 

Вторая звезда – вратарь «Филадельфии» Картер Харт, сыгравший на ноль против «Виннипега» (4:0) при 40 отраженных бросках. Он 7-й вратарь в истории «Флайерс» с таким достижением. 

Третья звезда – вратарь «Эдмонтона» Мэтт Берлин, отразивший 1 бросок в матче с «Чикаго» (7:3). Голкипер университета Альберты подписал пробный контракт с «Ойлерс» в качестве экстренного резервного вратаря в день матча, так как Стюарт Скиннер был вынужден пропустить игру из-за болезни. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sed3009
Ответ yalyon
В чём смысл так это выделять? Они же этого вратаря не в переходе подцепили. Он всё-таки вратарь
Эт называется маркетингом.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yalyon
В чём смысл так это выделять? Они же этого вратаря не в переходе подцепили. Он всё-таки вратарь
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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