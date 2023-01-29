Вратарь университета Альберты Берлин сыграл 2,5 минуты за «Эдмонтон» против «Чикаго» и сделал сэйв. Скиннер пропустил матч из-за болезни

Вратарь университета Альберты Мэтт Берлин сыграл 2,5 минуты за « » против « ».

25-летний голкипер подписал пробный контракт с «Ойлерс» в день игры в качестве экстренного резервного вратаря. Стюарт Скиннер заболел, а вызвать вратаря из фарма клуб не успевал.

Канадский клуб обыграл «Блэкхокс» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

отразил 25 бросков из 28 и одержал 6-ю победу подряд. На 57:34 он уступил место в воротах Берлину, успевшему отразить 1 бросок.

В текущем сезоне у вратаря 5 матчей в канадской студенческой лиге (89,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,57).

«Весь день прошел в темпе урагана, а концовка получилась и вовсе невероятной. Я не забуду этого до конца жизни», – сказал Берлин.