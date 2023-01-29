Вратарь университета Альберты Берлин сыграл 2,5 минуты за «Эдмонтон» против «Чикаго» и сделал сэйв. Скиннер пропустил матч из-за болезни

Теги Чикаго Эдмонтон НХЛ Джек Кэмпбелл Стюарт Скиннер Хоккей

Вратарь университета Альберты Мэтт Берлин сыграл 2,5 минуты за «Эдмонтон» против «Чикаго».

25-летний голкипер подписал пробный контракт с «Ойлерс» в день игры в качестве экстренного резервного вратаря. Стюарт Скиннер заболел, а вызвать вратаря из фарма клуб не успевал. 

Канадский клуб обыграл «Блэкхокс» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ. 

Джек Кэмпбелл отразил 25 бросков из 28 и одержал 6-ю победу подряд. На 57:34 он уступил место в воротах Берлину, успевшему отразить 1 бросок. 

В текущем сезоне у вратаря 5 матчей в канадской студенческой лиге (89,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,57). 

«Весь день прошел в темпе урагана, а концовка получилась и вовсе невероятной. Я не забуду этого до конца жизни», – сказал Берлин. 

5 комментариев

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sed3009
Будет что внукам рассказывать)
+1
0
+1
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Philatelist79
Очень круто поступили!
+1
0
+1
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Cube Litening C:68X
😁👍
+5
0
+5
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raspisanie77
Манагеры нефти молодцы и тренер не затупил, а всё верно сделал.
+16
0
+16
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Something9
Респект Эдмонтону
+26
0
+26
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