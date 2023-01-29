Форвард «Сан-Хосе» Кутюр впервые набрал 5 очков в матче НХЛ – 2+3 с «Питтсбургом»

Теги Питтсбург Сан-Хосе Оуэн Нолан НХЛ Логан Кутюр Хоккей

Форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр впервые набрал 5 очков в матче НХЛ – 2+3 против «Питтсбурга».

Капитан «Шаркс» установил личный рекорд в матче регулярного чемпионата с «Пингвинс» (6:4) и был признан 1-й звездой. Его гол в третьем периоде стал победным.

Рекорд клуба по очкам за игру принадлежит Оуэну Нолану (6, 3+3 в октябре 1999 года). 

В текущем сезоне в активе 33-летнего Кутюра стало 42 (19+23) очка в 51 игре. 

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