Форвард «Сан-Хосе» Кутюр впервые набрал 5 очков в матче НХЛ – 2+3 с «Питтсбургом»

Форвард « » впервые набрал 5 очков в матче – 2+3 против « ».

Капитан «Шаркс» установил личный рекорд в матче регулярного чемпионата с «Пингвинс» (6:4) и был признан 1-й звездой. Его гол в третьем периоде стал победным.

Рекорд клуба по очкам за игру принадлежит (6, 3+3 в октябре 1999 года).

В текущем сезоне в активе 33-летнего Кутюра стало 42 (19+23) очка в 51 игре.