Харт сыграл на ноль против «Виннипега», отразив 40 бросков. Он 7-й вратарь в истории «Флайерс» с таким достижением

– 7-й вратарь в истории «Филадельфии», сделавший 40+ сэйвов в матче на ноль.

Сегодня «Флайерс» обыграли « » (4:0) в матче регулярного чемпионата .

24-летний канадец отразил все 40 бросков по своим воротам и был признан первой звездой.

Рекорд в истории «Филадельфии» по числу сэйвов при шатауте принадлежит Даррену Дженсену (48 сэйвов), не пропустившему в матче с «Сент-Луисом» (1:0) в 1986 году.

Также отличились Стив Мэйсон (46 сэйвов, 2014 год), Даг Фавелл (43 – 1971 и 40 – 1970), Роман Чехманек (41 – 2003), Мартин Бирон (40 – 2008) и Брайан Эллиотт (40 – 2021).