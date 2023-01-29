Харт сыграл на ноль против «Виннипега», отразив 40 бросков. Он 7-й вратарь в истории «Флайерс» с таким достижением

Теги Филадельфия Мартен Бирон НХЛ Роман Чехманек Стив Мэйсон Брайан Эллиотт Виннипег Картер Харт Хоккей

Картер Харт – 7-й вратарь в истории «Филадельфии», сделавший 40+ сэйвов в матче на ноль.

Сегодня «Флайерс» обыграли «Виннипег» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ

24-летний канадец отразил все 40 бросков по своим воротам и был признан первой звездой. 

Рекорд в истории «Филадельфии» по числу сэйвов при шатауте принадлежит Даррену Дженсену (48 сэйвов), не пропустившему в матче с «Сент-Луисом» (1:0) в 1986 году. 

Также отличились Стив Мэйсон (46 сэйвов, 2014 год), Даг Фавелл (43 – 1971 и 40 – 1970), Роман Чехманек (41 – 2003), Мартин Бирон (40 – 2008) и Брайан Эллиотт (40 – 2021). 

1 комментарий

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Cube Litening C:68X
За Эдмонтон в конце матча сыграл вратарь по фамилии Берлин..Можно это отдельной новостью выделить, почему сыграл и что случилось с остальными вратарями.. Заранее благодарю.
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