Соболенко о том, какой день был лучшим до победы на Australian Open: «Наверное, день знакомства с моим молодым человеком»
Арина Соболенко прокомментировала то, что назвала день победы на Australian Open лучшим в жизни.
– Вы сказали, что это лучший день в вашей жизни. А какой до этого был лучшим?
– Наверное, день знакомства с моим молодым человеком. Думаю, он посмотрит это интервью, так что (посылает воздушные поцелуи).
Вы же хотели, чтобы я шампанского выпила (смеется).
Соболенко встречается с хоккеистом Константином Кольцовым.
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Тут наверное уместно "молодой парень уже не молод" )
Конечно, посмотрит. Он же такой романтичный.