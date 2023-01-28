Соболенко о том, какой день был лучшим до победы на Australian Open: «Наверное, день знакомства с моим молодым человеком»

Арина Соболенко прокомментировала то, что назвала день победы на Australian Open лучшим в жизни.

– Вы сказали, что это лучший день в вашей жизни. А какой до этого был лучшим?

– Наверное, день знакомства с моим молодым человеком. Думаю, он посмотрит это интервью, так что (посылает воздушные поцелуи).

Вы же хотели, чтобы я шампанского выпила (смеется).

Соболенко встречается с хоккеистом Константином Кольцовым.

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