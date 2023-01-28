Соболенко о том, какой день был лучшим до победы на Australian Open: «Наверное, день знакомства с моим молодым человеком»

Теги Константин Кольцов Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что назвала день победы на Australian Open лучшим в жизни.

– Вы сказали, что это лучший день в вашей жизни. А какой до этого был лучшим?

– Наверное, день знакомства с моим молодым человеком. Думаю, он посмотрит это интервью, так что (посылает воздушные поцелуи).

Вы же хотели, чтобы я шампанского выпила (смеется).

Соболенко встречается с хоккеистом Константином Кольцовым.

Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере

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28 комментариев

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гилберт
Столько негатива, удивлён. Кольцо очень богат, ему не проблема обеспечивать несколько женщин. 40 лет? Вторая молодость!
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nick-basil
Девушка не хрупкая и материально весьма самостоятельная. Не так все просто
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Lola Lola
осподи -какие все моралисты)) Это её личная жизнь. Её спросили-она ответила) Главное Шлем взяла! Молодец!
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Йенс Мустерманн
Ответ Sawka-promakawka
Прям вспомнила этот момент в фильме)))
С Андреем Мироновым или Арчилом Гомиашвили? )
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sashati
Не завидуйте!
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sashati
Ответ igor nn
Я встречаюсь с 26 летней девушкой мне 39 и что?Я не имею право на счастье?И она во многом лучше меня..умнее меня.
в 45 жизнь только начинается по кодексу))
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Sawka-promakawka
Ответ Йенс Мустерманн
В "12 стульев" было "молодая была уже не молода". Тут наверное уместно "молодой парень уже не молод" )
Прям вспомнила этот момент в фильме)))
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Великий Алонсо
Ответ igor nn
Я встречаюсь с 26 летней девушкой мне 39 и что?Я не имею право на счастье?И она во многом лучше меня..умнее меня.
У них разница в возрасте больше, это раз, во-вторых я не осуждаю их отношения, но называть молодой человек как то смешно
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igor nn
Ответ Великий Алонсо
Молодой человек, это который 40-летний дядя годящийся в отцы Арине?
Я встречаюсь с 26 летней девушкой мне 39 и что?Я не имею право на счастье?И она во многом лучше меня..умнее меня.
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Andre*
Ответ dimon 2.0
да ладно. какие там жены у какиистов-футболеров ? они их как в супермаркете в интернете заказывают и детей делают. и вот тебе семья. друганы подогнали короч
Другое дело конечно арышка - манерная тигрица властолюба) Такую в супермаркете не встретишь😂
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Andre*
Любит арышка старых женатиков. Синепал вон со шпицем на столе в Зимбабве отпраздновал победу прикортницы🤡
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dimon 2.0
Ответ hsmshhzfn5
Бросил жену с тремя детьми. Конечно, посмотрит. Он же такой романтичный.
да ладно. какие там жены у какиистов-футболеров ? они их как в супермаркете в интернете заказывают и детей делают. и вот тебе семья. друганы подогнали короч
+2
-2
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atelos
Ответ Великий Алонсо
Молодой человек, это который 40-летний дядя годящийся в отцы Арине?
разница в 15 лет. Есть такие отцы? ... в 15 лет? Только по залету.
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Mamontilo
Ответ VaD
"Молодой человек" - это который на 18 лет старше и до нее имел семью с тремя детьми?
На английском это вовсе не про возраст
+2
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Maxim Vasnechov
Кольцов с 2019 года не играет.
+1
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Alex Lesley
Ответ Паскаль Шимбонда
Молодой человек, который в двое старше и ушел от жены с тремя детьми? Такой себе лучший день..
Да вы ее видели? Она коня на скаку остановит, такой увы не каждый подойдет
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atelos
Ответ dimon 2.0
а были уже новости от сабы какой туалетной бумагой она пользуется ?? гспиди, када ж этот трэшак закончится... спортс, верните медведева в ленту !!
у вас там туалетная бумага закончилась? А что эвропа??
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-2
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Йенс Мустерманн
Ответ hsmshhzfn5
Да, молодой парень. Перспективный)
В "12 стульев" было "молодая была уже не молода".
Тут наверное уместно "молодой парень уже не молод" )
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hsmshhzfn5
Бросил жену с тремя детьми.
Конечно, посмотрит. Он же такой романтичный.
+12
-3
+9
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hsmshhzfn5
Ответ VaD
"Молодой человек" - это который на 18 лет старше и до нее имел семью с тремя детьми?
Да, молодой парень. Перспективный)
+14
-1
+13
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dimon 2.0
а были уже новости от сабы какой туалетной бумагой она пользуется ?? гспиди, када ж этот трэшак закончится... спортс, верните медведева в ленту !!
+2
-9
-7
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Olegus7
Вообще-то Константин Кольцов, которому уже 41 год (слово молодой можно было бы и в кавычки взять, хотя все относительно, может автор новости гораздо старше). У Кольцова три сына от первого брака, с 2020 года он в разводе.
+7
-4
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Паскаль Шимбонда
Спортс, Кольцов мне кажется хоккеистом был уже лет как 5 назад действующим, не?)
0
-2
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Великий Алонсо
Молодой человек, это который 40-летний дядя годящийся в отцы Арине?
+7
-6
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Паскаль Шимбонда
Молодой человек, который в двое старше и ушел от жены с тремя детьми? Такой себе лучший день..
+3
-5
-2
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