Линден Вей: «68 матчей для команд Востока – слишком много. Клубам московского региона немного легче»

Теги КХЛ Барыс Линден Вей Sports.ru - Казахстан Хоккей

Линден Вей высказался о графике матчей в КХЛ.

– Многие говорят, что нынешний сезон КХЛ – особенный. По вашим ощущениям, как изменилась лига?

– Я считаю, что в последние сезоны лига стала более интересной и конкурентоспособной. Очень серьезная плотность в турнирной таблице, особенно на Востоке.

Те команды, которые раньше не попадали в плей-офф, теперь тоже навязывают борьбу. Я даже не помню, чтобы раньше была настолько серьезная битва за восьмерку.

Плей-офф тоже должен быть очень интересным. Думаю, также на пользу пошло уменьшение размера площадок, что изменило игру и позволило командам сильнее конкурировать друг с другом.

Кроме того, в этом сезоне КХЛ больше матчей, и поэтому увеличилось количество переездов, особенно у нашей команды. Во второй трети чемпионата мы почти все время играем через день. Это настоящий вызов.

– Вам не по душе новый график из 68 матчей?

– Для клубов из московского региона это немного легче, чем для нас, команд из Востока. У нас действительно тяжелый график.

Нам приходится много летать, часто пересекать границу. По моему мнению, 68 матчей для команд из Восточной конференции – это слишком много, – сказал нападающий «Барыса».

7 комментариев

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Создан в СССР
Ответ Юрий Байбурдин
Ну да в НХЛ больше 80 игр и ничего все нормально,а у нас пол года играют,полгода дурака валяют.
И перелёты в НХЛ такие же, и часовые пояса? Я тебе ещё раз говорю, сам попробуй сначала, а потом скажешь каково это. Со стороны конечно 60 игр это вроде норм, если на одном месте играть, а когда перелёты занимают больше времени чем игра, а ещё имеет место акклиматизация и восстанавливаться нужно... Вообщем с дивана это видится легко и просто.
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Алик1964
Сделать игр по две игры, и плей-офф лиги сделать общую таблицу, а ту восток и запад куйня какая та, после чего провести жеребьёвку команд независимо от места, игра до трёх побед, ну честно говоря нынешная эта сейчас система очень скучная команда знает с кем будет играть и по старому стилю от нхл
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heivani
Вполне могли сделать график и получше.Допустим,команды своей конференции провели между собой по 4 игры.Две дома/через день/,две в гостях./также игры через день/Итого - набирается 40 матчей.Плюс - по 2 игры с командами др.конференции.Итого,еще 22игры.В сухом остатке получается 62 игры в регулярке.Вполне норм.И перелет ов в разы меньше было бы.
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Zhenek
Ответ Юрий Байбурдин
Ну да в НХЛ больше 80 игр и ничего все нормально,а у нас пол года играют,полгода дурака валяют.
Серьёзно, ты считаешь, что есть смысл сравнивать логистику НХЛ и КХЛ?
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Юрий Байбурдин
Ответ Создан в СССР
А ты сам сначала попробуй в таком графике жить, потом скажешь какого это. Считаю 50 игр было бы достаточно.
Ну да в НХЛ больше 80 игр и ничего все нормально,а у нас пол года играют,полгода дурака валяют.
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Создан в СССР
Ответ Юрий Байбурдин
Сделать календарь как в футболе ,играть раз в неделю.30 игр за сезон .Самое то для них за такие деньги,а то все изнылись.
А ты сам сначала попробуй в таком графике жить, потом скажешь какого это. Считаю 50 игр было бы достаточно.
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Юрий Байбурдин
Сделать календарь как в футболе ,играть раз в неделю.30 игр за сезон .Самое то для них за такие деньги,а то все изнылись.
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+3
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