Линден Вей: «68 матчей для команд Востока – слишком много. Клубам московского региона немного легче»

высказался о графике матчей в .

– Многие говорят, что нынешний сезон КХЛ – особенный. По вашим ощущениям, как изменилась лига?

– Я считаю, что в последние сезоны лига стала более интересной и конкурентоспособной. Очень серьезная плотность в турнирной таблице, особенно на Востоке.

Те команды, которые раньше не попадали в плей-офф, теперь тоже навязывают борьбу. Я даже не помню, чтобы раньше была настолько серьезная битва за восьмерку.

Плей-офф тоже должен быть очень интересным. Думаю, также на пользу пошло уменьшение размера площадок, что изменило игру и позволило командам сильнее конкурировать друг с другом.

Кроме того, в этом сезоне КХЛ больше матчей, и поэтому увеличилось количество переездов, особенно у нашей команды. Во второй трети чемпионата мы почти все время играем через день. Это настоящий вызов.

– Вам не по душе новый график из 68 матчей?

– Для клубов из московского региона это немного легче, чем для нас, команд из Востока. У нас действительно тяжелый график.

Нам приходится много летать, часто пересекать границу. По моему мнению, 68 матчей для команд из Восточной конференции – это слишком много, – сказал нападающий « ».