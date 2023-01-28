Мухамадуллин о недостатке мощи: «Может, в борьбе мне немного тяжелее, чем остальным. Но если резко вес набирать, еще тяжелее будет»

Теги Салават Юлаев Нью-Джерси НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Шакир Мухамадуллин Хоккей

Шакир Мухамадуллин ответил на вопрос относительно недостатка силовой мощи.

– Чем можете объяснить те детские ошибки, которые у вас порой случаются?

– Часто хочу бросить или обыграть кого-то, а можно просто по борту ее вбросить, чтобы атака продолжалась. Я с этим борюсь, работаю над этим.

В предыдущих матчах получалось на синей линии обыгрывать постоянно, но, видите, не всегда выходит – нужно это контролировать.

– Есть ли у вас проблема с недостатком мощи и как ее решить?

– Тренер по защитникам в системе «Нью-Джерси» в прошлом году сказал мне, чтобы я за весом не гнался.

Я сейчас себя комфортно чувствую. Может быть, в борьбе мне немного тяжелее, чем остальным.

Но если резко вес набирать, еще тяжелее будет. Поэтому лучше набирать его мышцами, постепенно, надеюсь, сейчас начнется этот процесс, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

«Нью-Джерси» выбрал россиянина в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 20-м номером.

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1 комментарий

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Bolela_02
Давай Щакир работай. Хороший игрок должен получиться. Глядишь и КС поднимешь.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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