Мухамадуллин о недостатке мощи: «Может, в борьбе мне немного тяжелее, чем остальным. Но если резко вес набирать, еще тяжелее будет»

ответил на вопрос относительно недостатка силовой мощи.

– Чем можете объяснить те детские ошибки, которые у вас порой случаются?

– Часто хочу бросить или обыграть кого-то, а можно просто по борту ее вбросить, чтобы атака продолжалась. Я с этим борюсь, работаю над этим.

В предыдущих матчах получалось на синей линии обыгрывать постоянно, но, видите, не всегда выходит – нужно это контролировать.

– Есть ли у вас проблема с недостатком мощи и как ее решить?

– Тренер по защитникам в системе « » в прошлом году сказал мне, чтобы я за весом не гнался.

Я сейчас себя комфортно чувствую. Может быть, в борьбе мне немного тяжелее, чем остальным.

Но если резко вес набирать, еще тяжелее будет. Поэтому лучше набирать его мышцами, постепенно, надеюсь, сейчас начнется этот процесс, – сказал защитник « ».

«Нью-Джерси» выбрал россиянина в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 20-м номером.