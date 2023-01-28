Мухамадуллин о том, что не готов к НХЛ: «Я и не скрываю этого. Сам думаю, что начну сезон в фарме «Нью-Джерси»

готов начать следующий сезон в фарм-клубе «Нью-Джерси» в .

– Совсем немного осталось до конца регулярного чемпионата. Изменилось ли у вас мнение по поводу следующего сезона? Может быть, подумали, чтобы все-таки остаться еще на год?

– Что думать-то, контракт подписан. Этот сезон играю здесь, по максимуму пытаюсь получить удовольствие, в первую очередь - развиваться.

– Кажется, вам не хватает скиллов, чтобы с ходу заиграть в НХЛ.

– Да я, в принципе, и не скрываю этого. Сам думаю, что начну сезон в фарм-клубе. Посмотрим, как проведу сборы, как покажу себя – там уже будет тренерский штаб решать. Я готов к любому раскладу.

– Не думаете, что еще один год в даст больше преимуществ в Северной Америке в дальнейшем?

– Адаптация в любом случае нужна будет, в этом году или через год. Когда в прошлом году приехал в АХЛ, было немного непривычно, все казалось слишком быстрым.

– То есть лучше ехать сейчас и не оттягивать?

– Ну я решил так.

– Есть шанс, что передумаете?

– Нет, – сказал защитник « ».

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