Сергей Сушко покинул пост гендиректора минского «Динамо» по семейным обстоятельствам

Сергей Сушко покинул пост генерального директора минского «Динамо».

Его место в статусе исполняющего обязанности займет Артем Каркоцкий.

«По семейным обстоятельствам Сергей Сушко после почти двух лет работы в клубе покинул пост генерального директора. При его руководстве «зубры» выигрывали Кубок Салея в 2021 году, выходили в плей-офф КХЛ, собрали несколько аншлагов на «Минск-Арене» и выигрывали премии в сфере маркетинга.

Клуб благодарит Сергея Анатольевича за работу и желает успехов в дальнейшей деятельности.

В ближайшее время исполняющим обязанности генерального директора клуба будет Артем Каркоцкий, который до настоящего момента возглавлял хоккейную школу «Динамо», – говорится на сайте клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.