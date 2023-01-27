Сергей Сушко покинул пост гендиректора минского «Динамо» по семейным обстоятельствам

Теги отставки Динамо Минск КХЛ Артем Каркоцкий Сергей Сушко Хоккей

Сергей Сушко покинул пост генерального директора минского «Динамо».

Его место в статусе исполняющего обязанности займет Артем Каркоцкий.

«По семейным обстоятельствам Сергей Сушко после почти двух лет работы в клубе покинул пост генерального директора. При его руководстве «зубры» выигрывали Кубок Салея в 2021 году, выходили в плей-офф КХЛ, собрали несколько аншлагов на «Минск-Арене» и выигрывали премии в сфере маркетинга.

Клуб благодарит Сергея Анатольевича за работу и желает успехов в дальнейшей деятельности.

В ближайшее время исполняющим обязанности генерального директора клуба будет Артем Каркоцкий, который до настоящего момента возглавлял хоккейную школу «Динамо», – говорится на сайте клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

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1 комментарий

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Саша Чугунков
Нашли виновника в неудачах))))))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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