Гришин о голе в пустые ворота: «Спартак» побеждал минское «Динамо» в двух буллитных сериях. Вот тренер в этот раз и не стал доводить до буллитов»

Игорь Гришин поделился мнением после победы над минским «Динамо» со счетом 4:3 в овертайме.

– Очень серьезный соперник с мастеровитыми игроками, нам в первом периоде очень тяжело пришлось.

Минчане контролировали шайбу больше, чем мы, создавали моменты. Но ребята нашли в себе силы после перерыва поменять течение игры. Сыграли самоотверженно, много бросков на себя поймали. За это им воздалось, пришла победа.

– Что с ?

– У него серьезные проблемы с кистью. Предстоит операция.

– Ожидали в овертайме подарка от соперника, когда минчане заменили вратаря на четвертого полевого игрока?

– Могу понять тренера противника. У него есть ребята, которые могут разыграть «4 на 3». Они рискнули. У нас ведь с минчанами уже третья игра заканчивается за пределами основного времени.

Мы их побеждали в двух буллитных сериях. Вот тренер « » (Крэйг Вудкрофт) в этот раз и не стал доводить до буллитов.

Но наша тройка сыграла удачно, и хладнокровно распорядился шайбой, – сказал главный тренер « ».