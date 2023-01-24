Гришин о голе в пустые ворота: «Спартак» побеждал минское «Динамо» в двух буллитных сериях. Вот тренер в этот раз и не стал доводить до буллитов»
Игорь Гришин поделился мнением после победы над минским «Динамо» со счетом 4:3 в овертайме.
– Очень серьезный соперник с мастеровитыми игроками, нам в первом периоде очень тяжело пришлось.
Минчане контролировали шайбу больше, чем мы, создавали моменты. Но ребята нашли в себе силы после перерыва поменять течение игры. Сыграли самоотверженно, много бросков на себя поймали. За это им воздалось, пришла победа.
– Что с Германом Рубцовым?
– У него серьезные проблемы с кистью. Предстоит операция.
– Ожидали в овертайме подарка от соперника, когда минчане заменили вратаря на четвертого полевого игрока?
– Могу понять тренера противника. У него есть ребята, которые могут разыграть «4 на 3». Они рискнули. У нас ведь с минчанами уже третья игра заканчивается за пределами основного времени.
Мы их побеждали в двух буллитных сериях. Вот тренер «Динамо» (Крэйг Вудкрофт) в этот раз и не стал доводить до буллитов.
Но наша тройка сыграла удачно, и Андрей Локтионов хладнокровно распорядился шайбой, – сказал главный тренер «Спартака».
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