Гришин о голе в пустые ворота: «Спартак» побеждал минское «Динамо» в двух буллитных сериях. Вот тренер в этот раз и не стал доводить до буллитов»

Теги Спартак Динамо Минск КХЛ Андрей Локтионов Герман Рубцов Матч ТВ Крэйг Вудкрофт Игорь Гришин Хоккей

Игорь Гришин поделился мнением после победы над минским «Динамо» со счетом 4:3 в овертайме.

– Очень серьезный соперник с мастеровитыми игроками, нам в первом периоде очень тяжело пришлось.

Минчане контролировали шайбу больше, чем мы, создавали моменты. Но ребята нашли в себе силы после перерыва поменять течение игры. Сыграли самоотверженно, много бросков на себя поймали. За это им воздалось, пришла победа.

– Что с Германом Рубцовым?

– У него серьезные проблемы с кистью. Предстоит операция.

– Ожидали в овертайме подарка от соперника, когда минчане заменили вратаря на четвертого полевого игрока?

– Могу понять тренера противника. У него есть ребята, которые могут разыграть «4 на 3». Они рискнули. У нас ведь с минчанами уже третья игра заканчивается за пределами основного времени.

Мы их побеждали в двух буллитных сериях. Вот тренер «Динамо» (Крэйг Вудкрофт) в этот раз и не стал доводить до буллитов.

Но наша тройка сыграла удачно, и Андрей Локтионов хладнокровно распорядился шайбой, – сказал главный тренер «Спартака».

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1 комментарий

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крок 58
Третий раз бы не выстрелило… Зря он
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0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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