Вудкрофт о 3:4 от «Спартака» в овертайме: «Динамо» само привезло гол в свои ворота»

Теги Спартак Динамо Минск КХЛ Крэйг Вудкрофт Хоккей

Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги матча со «Спартаком» (3:4 ОТ).

«Если убрать за скобки пропущенные шайбы, то в целом мы играли хорошо. Но неудачное решение в овертайме привело к поражению, мы сами привезли гол в свои ворота. 

Мы готовились к замене вратаря, обсуждали ее с тренерским штабом. В последнее время нам неудачно даются серии бросков, поэтому в овертайме решили поступить именно так. Да и возможность была хорошая: у соперников на льду были два нападающих и один защитник. К сожалению, извлечь выгоду не получилось», – сказал Крэйг Вудкрофт.

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1 комментарий

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Руслан Лукьяненко
Пусть так будет с каждым, кто по-гейски снимает вратаря и шайбу по бортам возит пол овертайма, а не по-мужски выясняют сильнейшего в обоюдноострых атаках
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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