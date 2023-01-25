Вудкрофт о 3:4 от «Спартака» в овертайме: «Динамо» само привезло гол в свои ворота»

Главный тренер минского « » подвел итоги матча со « » (3:4 ОТ).

«Если убрать за скобки пропущенные шайбы, то в целом мы играли хорошо. Но неудачное решение в овертайме привело к поражению, мы сами привезли гол в свои ворота.

Мы готовились к замене вратаря, обсуждали ее с тренерским штабом. В последнее время нам неудачно даются серии бросков, поэтому в овертайме решили поступить именно так. Да и возможность была хорошая: у соперников на льду были два нападающих и один защитник. К сожалению, извлечь выгоду не получилось», – сказал .